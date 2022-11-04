banner564
banner556

Seyre doyum olmaz

Larnaka Tuz Gölü’nün misafirleri flamingolar muhteşem görüntüler oluşturdu

Seyre doyum olmaz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Larnaka’da bulunan Tuz Gölü renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Gölün ziyaretçileri flammingoların oluşturduğu muhteşem görüntüler, ziyaretçileri adeta büyülüyor.
Flamingoların görüntü cümbüşü karşısında kendinden geçen ziyaretçiler, keyifli anlar yaşıyor, bölgeye el ele giden aşıklar da flamingoların büyülü görüntüleri karşısında mükemmel zaman geçiriyor. Flamingolar zaman zaman Gazimağusa’da Gülseren bölgesinde bulunan gölete de gelerek mükemmel görüntüler oluşturuyor
 

banner571

banner580
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Büyük ilgi gördü
Büyük ilgi gördü
  1. KIBRIS

banner464

banner455