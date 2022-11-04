Seyre doyum olmaz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Larnaka’da bulunan Tuz Gölü renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Gölün ziyaretçileri flammingoların oluşturduğu muhteşem görüntüler, ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Flamingoların görüntü cümbüşü karşısında kendinden geçen ziyaretçiler, keyifli anlar yaşıyor, bölgeye el ele giden aşıklar da flamingoların büyülü görüntüleri karşısında mükemmel zaman geçiriyor. Flamingolar zaman zaman Gazimağusa’da Gülseren bölgesinde bulunan gölete de gelerek mükemmel görüntüler oluşturuyor

