Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt’ta arıtılan atık suyla sulanan enginar bahçesinde incelemelerde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Oğuz'a, Yayla bölgesindeki arıtma tesisinden çıkan suyla enginar üretimi yapılan alanı ziyaretinde Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar eşlik etti.

Güzelyurt Belediyesi ile Aydın Efeler Belediyesi işbirliğinde yürütülen projede Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileri de yer alıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, ziyarette yaptığı konuşmada Güzelyurt Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin bölge açısından önemli olduğunu, atık suyun tarım alanlarında kullanılmasının ekonomik açıdan büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Oğuz, enginar projesinin Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencilerinin tarım eğitimi açısından da değerli bir proje olduğunu kaydetti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Yayla'da başlattıkları Aydın Efeler Belediyesi ile ortak yürütülen ‘’Efeler’den Güzelyurt’a uzanan enginarların yolculuğu’’ isimli enginar pilot uygulamasıyla örnek oluşturmak istediklerini söyledi.