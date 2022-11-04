‘Casus van’ dosyası

Avrupa Parlamentosu’nun (AP), Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve son olarak PASOK Başkanı Nikos Andrulaki ve Yunan gazeteci Thanasi Kukaki’nin telefon görüşmelerinin dinlenmesi üzerine “pegasus” isimli casus yazılımı araştırmak üzere kurduğu (PEGA) isimli inceleme komitesi heyeti, Güney Kıbrıs’taki temaslarını tamamladı.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Telefon Dinlemelerinde Kilit Nokta” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Avrupa Parlamentosu’na bağlı PEGA Komitesi üyelerinden Hollandalı AP milletvekili Sophie in’t Veld’in, dinleme yazılımları meselesiyle ilgili açıklamasında, bunun Avrupa’yla ilgili bir konu olduğunu ve Rum kesiminin de bunun araştırılmasında önemli bir rol oynadığını söylediğini iletti.

Sophie in’t Veld’in, PEGA komitesinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretlerin raporunu yazacak kişi olduğunu yazan gazete, PEGA heyetinin dünkü temasları çerçevesinde Rum Başsavcısı Yorgos Savvidis yanı sıra Ticaret Bakanı Nataşa Pilidu ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos’la görüştüğünü aynı zamanda Rum Meclisi Hukuk ve Kurumlar komitelerinin toplantılarına katıldıklarını belirtti.

Üç yıldır gündemde

Gazete, 2019 yılından bu yana Rum makamlarını meşgul eden ve kamuoyunda “casus van davası” olarak bilinen mesele konusunda, bağımsız araştırma memuru İlias Stefanu tarafından kaleme alınan raporun dün yeniden gündeme geldiğini de belirtti.

Haberde PEGA komitesi üyelerinin, dinleme yazılımları konusunda Güney Kıbrıs’ta meydana gelen gelişmelerden aynı zamanda meselenin bütününün Yunanistan’la olan bağlantısını ortaya çıkan bilgilerden haberdar oldukları da kaydedildi.

PEGA komitesinin Güney Kıbrıs’taki temasları sırasında, İsrail-Güney Kıbrıs ilişkilerinin de mercek altına alındığını yazan Haravgi ise, komitenin dinlemelerle ilgili bilgileri istediğini de ekledi.

Politis gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, PEGA komitesinin Güney’deki temasları sırasında “casus van davasıyla” ilgili kaleme alınan raporu talep ettiğini, ancak Rum başsavcısının, cezai bir araştırmanın parçası olduğu ve konunun kapandığı gerekçesiyle, raporu PEGA komitesine vermeyi kabul etmediğini yazdı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022, 10:20