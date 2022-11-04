'Diyalog medya hep yanımızda'

Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatına ‘Diyalog TV’ olarak başlayan ve tv2020 olarak devam eden yayıncılık kuruluşumuz bugün 9’uncu yaşını kutluyor.

Cesur ve tarafsız programları, güvenilir haberleri, sağlık, yaşam, ekonomi, eğitim, kültür ve sanat yayınlarıyla hizmet veren tv2020’ye vatandaşlardan tebrik mesajı yağdı. Vatandaşlar “İyi ki Diyalog var” diyerek, yayın kalitesinin artarak devam etmesini istedi.

Ne dediler…?

İbrahim Kafkas

“Diyalog tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. tv2020’nin yayınlarını beğeniyorum. İç meselelere önem veren bir yayın kuruluşudur. Genel olarak tüm programları takip etmeye çalışıyorum. tv2020’nin yeni yaşını kutlar hem Diyalog Medya çalışanlarına hem de Kıbrıs Türk Toplumuna hayırlı olmasını dilerim.”

Hüseyin Küçük

“Diyalog tv2020’yi izliyorum. Kuzey Kıbrıs’ın en iyi kanallarından biridir. Ben Diyalog tv2020’de en fazla haberleri ve Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Reşat Akar doğruları söyleyen ve yanlışların üzerine giden bir kişidir. tv2020’nin yeni yaşını kutlar izledikleri çizgide nice uzun soluklu bir yayın hayatı dilerim.”

Ali Artem

“Diyalog’u beğenerek takip ediyorum. Genel olarak yaptığı yayınlar memnun edici olduğu için sürekli takip ediyorum. En çok haberleri izliyorum. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın Gündem Özel Programının da tekrarlarını izliyorum. Diyalog tv2020’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını diliyorum.”

Ahmet Gülbeş

“Diyalog tv2020’yi beğenerek izliyorum. Halkın yanında olan ve halkın sesini duyuran bir kanaldır. Reşat Akar’ın Gündem Özel programını da beğenerek takip ediyorum. Çünkü bizim söyleyemediklerimizi Reşat Akar söylüyor ve ilgililere sıkıntıları anlatıyor. En fazla Reşat Akar’ı ve oturum programlarını izliyorum. tv2020’nin yeni yaşını kutlar yayınlarının kesintisiz şekilde devam etmesini ve başarılarının devamını dilerim.”

Erol Ordalı

“Diyalog tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Güncel konulara değinen çok iyi bir kanaldır. Özellikle Reşat Akar, Gündem Özel programında yanlışları anlatıyor ve halkın beklentilerini ifade ediyor. tv2020’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel Programını izliyorum ve oturum programlarını takip ediyorum. Ayrıca ilgimi çeken filmlerini de izliyorum. Diyalog ve ekibine halka verdikleri hizmetten dolayı başarılar diler, çizgilerini bozmadan insanların günlük yaşantılarına değinen programlarıyla nice yaşlar dilerim.”

Nuri Kanıcı

“tv2020’yi takip ediyoruz. En fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel Programını ve haberleri izliyorum. Olayları bizlere en doğru şekilde aktaran ve yanlışların da üzerinde giden güçlü bir kanaldır. tv2020’nin yeni yaşını kutlar başarı dolu yayınlarının devamını dilerim.”

Ahmet Mehmet

“Ben Londra’da kalıyorum ve Kıbrıs’a tatile geldim. Diyalog tv2020’yi Londra’dan takip ediyorum. En çok izlemeyi tercih ettiğim tarafsız, yalansız ve dobra dobra yayınlar yapan bir kanaldır. En fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. tv2020’nin yeni yaşını kutlar büyüyerek yayınlarının devam etmesini temenni ediyorum.”

Aydın Celal

“Diyalog TV yeni adıyla tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar’ın gündem özel programı hiç kaçırmadan takip ediyorum. Reşat Akar gerçeklerin üzerine giderek hataları çözümleri ile birlikte irdeleyen bir kişidir ve onu bu ülkenin başında görmek istiyoruz. tv2020’nin yeni yaşını kutlar nice başarı dolu yayınlar dilerim.”

Ahmet Özmenek

“Diyalog tv2020’yi zaman zaman takip ediyorum. Yayınlarından ve yaptığı programlardan memnunuz. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Güncel konuları ele alıyor ve tam yerinde tespitlerle mesajlarını veriyor. tv2020’nin izlediği çizgide kendini daha da geliştirerek yayınlarını sürdürmesini temenni ediyoruz.”

İsfendiyar Kanatlı

“Diyalog tv2020’yi devamlı izliyorum. İçerik olarak çok iyi bir yayın yapıyor. Halkın sorunlarına değinen, halkın içinde olan, irdeleyen ve önerilerde bulunan özetle halkın hislerine tercüman olan bir yayın kuruluşudur. En fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar kendini paralıyor, çok güzel önerilerde bulunuyor ancak ilgili kişiler bu önerileri duymuyor. Diyalog tv2020’nin yeni yaşını kutlar tarafsız ve doğru yayınlarıyla uzun soluklu bir yayın hayatı diliyorum.”

Mehmet Ali Saymaz

“Diyalog tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar’ı takdir ederek takip ediyoruz. tv2020’nin tüm yayınlarını çok beğeniyoruz. Bağımsız doğru ve yapıcı eleştirilerde bulunan, önerilerde bulunan bir kanaldır. Diyalog tv2020 bu ülkede düzgün yayınlar yapan bir kanaldır. Halkın sesini duyurabildiği bir kanaldır. Diyalog tv2020’nin yeni yaşını kutlar çok daha uzun yıllar dilerim.”

Mehmet Kurtulmuş

“Diyalog tv2020’yi her zaman beğenerek takip ediyorum ve hiç kaçırmadan izlediğim programlar vardır. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programı bizleri ekranlara kilitliyor. Ülke gündemini en iyi şekilde yorumlayan, yapıcı eleştirilerde bulunan kaliteli bir kanaldır. Diyalog tv2020’nin yeni yaşını kutlar, nice uzun soluklu yayınlar dilerim.”

Derya Alp

“tv2020’den ziyade hafızamızda yer etmiş adıyla Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Halkın söylemek istediğini söyleyen, esnafın ve halkın yanında olan bir kanaldır. Özellikle kurumun başında bulunan Reşat Akar, halkın söyleyemediklerini söylüyor. Reşat Akar ve programları halkın sesi oluyor. Diyalog tv2020’de en fazla Halk Meclisi programını izliyordum. Yolda olduğum zamanlarda da Radyo Diyalog üzerinden sabah programlarını takip ediyorum. İnşallah Diyalog Medya 10’uncu yılına girerken veya bitirirken bu ülkede güzel şeyler olur. Böyle bir durumda da Diyalog Medyanın buna büyük etki edeceğine inanıyorum.”

Necmi Ergene

“Diyalog tv2020’yi eşimle birlikte İngiltere’de her gün takip ediyorum. tv2020’nin yayınları kaliteli ve doğruları aktarıyor. Bu ülkede devlet kanalının bile başaramadığını Diyalog Medya başarıyor. En fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar’a bu kurumu kurduğu için teşekkür eder, yeni yaşını kutlar, nice başarı dolu yıllar dilerim.”

Bilgin Çevik

“Diyalog tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Adanın en iyi televizyon kanallarından bir tanesidir. En fazla Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar gerçekten bu ülkenin kanayan yaralarına parmak basıyor ve bu konudan dolayı kendisini tebrik ederim. Sokak röportajları ile hem esnafın hem de halkı sesi oluyorsunuz. Diyalog Medya’nın yeni yaşını kutlar isledikleri çizgide yollarına çok uzun yıllar devam etmelerini, kaliteli yayın ve programlarla bizlerle buluşmalarını sürdürmesini diliyorum.”

Turan Obalı

“Diyalog tv2020’yi beğenerek izliyorum ve Diyalog gazetesini sürekli takip ediyorum. Tarafsız ve başarılı yayıncılık yaptıkları için Diyalog Meyda’yı takdir ediyorum. Diyalog tv2020’nin yeni yaşını kutlar, nice uzun soluklu yayınlar dilerim.”

(Devam edecek)