Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Ofisi tarafından organize edilen “Halloween Party – Cadılar Bayramı Partisi”, 1 Kasım 2022 Salı günü, saat 19.00’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleşti. 2 binin üzerinde katılımın gerçekleştiği etkinlikte öğrenciler cadı ve hayalet fotoğraf istasyonları, etkinliğe özel olarak hazırlanan dekoratif mezarlık ve ot yığını içerisinde hazırlanan korkuluk gibi dekorların önünde arkadaşlarıyla birlikte bol bol fotoğraf ve video çekip sosyal medyada paylaştı.

Etkinliğe DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı. Dünyanın dört bir yanından DAÜ’ye eğitim görmeye gelen öğrenciler, etkinliğe özel olarak hazırladıkları birbirinden renkli kostümlerle dikkat çekti. Etkinlik kapsamında düzenlenen kostüm yarışmasında, en yaratıcı kostümleri üreten öğrencilere Prof. Dr. İşçioğlu tarafından ödülleri takdim edildi.

Etkinlik büyük ilgi gördü

Öğrenciler gece boyunca DJ Omario, DJ Nikretov ve DJ Savage tarafından sergilenen DJ performanslarıyla doyasıya dans ederek eğlendi. Birbirinden renkli ve dikkat çekici dekorlarla süslenen meydanda oluşturulan Korku Evi’ne büyük ilgi gösteren öğrenciler, evi ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. 2 binin üzerinde katılımın gerçekleştiği etkinlikte öğrenciler cadı ve hayalet fotoğraf istasyonları, etkinliğe özel olarak hazırlanan dekoratif mezarlık ve ot yığını içerisinde hazırlanan korkuluk gibi dekorların önünde arkadaşlarıyla birlikte bol bol fotoğraf ve video çekip sosyal medyada paylaştı. Öğrenciler, ayrıca kendileri için oluşturulan yüz boyama standına giderek birbirinden farklı makyajlarla Cadılar Bayramı’nın tadını çıkardı.