Yıllık enflasyon yüzde 120’yi aştı

KKTC İstatistik Kurumu, ekim ayı hayat pahalılığını %3,42 olarak açıkladı.

İstatistik Kurumu’nun sitesinde yayımladığı verilere göre, 10 aylık hayat pahalılığı %81,64, yıllık enflasyon ise %120.72 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %85.82 ile halı saha kiralama ücreti, %85.54 ile çocuk hırka (karışık yünlü) ve %82.50 ile salatalık oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %45.05 ile limon, %44.30 ile nar ve %31.76 ile marul oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %28.54 ile Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleşti. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %5.97, Eğlence ve Kültür ana grubunda %4.57, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %3.61, Ulaştırma ana grubunda %2.79, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %2.44, Sağlık ana grubunda %2.07, Haberleşme ana grubunda %1.76, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.00, Eğitim ana grubunda %0.32, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.01 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %0.10 azalış görüldü.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 469 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 85 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

Türkiye'de de durum farklı değil

Öte yandan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,83 artış gösterdi. Y

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 122,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,54, Yİ-ÜFE yüzde 7,83 yükseldi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 57,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 85,51 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 96,74, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 157,69 arttı.

