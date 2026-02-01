Bölge canlanacak

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un, Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki eski Fane-romeni Okulu’nu “Kıbrıs Üniversitesine” verme sözü verdiği, üniversitenin bölgeye yerleşme-siyle uzun süredir uygulamaya çalışılan Surlariçini (Rum kesimi) yeniden canlandırma projesinin hayata geçmesinin beklendiği bildirildi.

Fileleftheros’un “Başpiskopos’un ‘eveti’ ile Lefkoşa Surlariçi Canlanıyor” başlıklı haberine göre kiliseye ait Faneromeni Okulu’na daha önce üniversitenin Mimarlık Bölümünün taşınması düşünüldü. Rum yönetiminin hem Faneromeni’yi restore etmek ve arkasına mimarlık fakültesi için ek bina yapmak için birkaç milyon euro harcamakta isteksiz olması hem de öğrenci azlığı sebebiyle vazgeçilirken, şimdi ise 200 civarında öğrencisi bulunan Tarih ve Arkeoloji Bölümü-nün taşınması öngörülüyor.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un dün bir etkinlikte görüştüğü üniversite rek-törü Tasos Hristofidis’e, Faneromeni’yi vermeye şifahen söz verdiği kaydedilen haberde, öğren-cinin yemek, barınma, eğlence vb ihtiyaçları göz önüne alındığında 200 civarındaki öğrenci ile bölgenin yeniden canlanmaya başlayacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026, 01:35