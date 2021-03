Esnaf endişeli

Ömer KADİROĞLU

Kademeli açılım çerçevesinde bazı sektörlerin faaliyetlerine izin verildi ancak yeniden işlerinin başına dönenlerin endişesi sürüyor.

“Bir daha kapanır mıyız” korkusu yaşayan esnaf, bir kez daha kapılarına kilit vurmak istemiyor.

Başka bir kapanmayı daha kaldıramayacaklarını belirten esnaf, herkesi duyarlı olmaya çağırırken, yetkililerin de denetim yapmasını istedi.

Diyalog’a konuşan Lefkoşa esnafı, “Kapanma süreçlerinden dolayı hepimizin canı yandı. Herkes çok dikkatli olmalı. Maske-mesafe-hijyen kuralları uygulanmalı. Yetkililer de etkin denetimler yapmalı” dedi.

Ne dediler…?

Münüre Akdeniz

“Gerekli özen ve tedbirleri almazsak vakalar giderek artar. Ancak bazı insanlar salgın yokmuş gibi davranıyor. Vakaların artması demek hem sağlığımızın tehlikeye girmesine hem de yeniden tam kapanmanın gündeme gelmesine neden olur. Kapanma olursa batmakta olan küçük esnafa eklenen çok sayıda esnaf olacaktır. Olası bir kapanma durumunda esnaf resmen biter. O yüzden duyarlı olup, herkesi düşünerek hareket etmeliyiz. Her birey topluma karşı da sorumludur. Bunu unutmadan hareket etmeliyiz. Ayrıca yetkililerin de denetimleri artırması gerektiği görüşündeyim.”

Özkay Ertayfur

“Pandemi sürecinde özellikle kapanma süreci sonrasında yeniden açılımlar oldu ve bu süreçte işlerimiz çok kötü bir duruma geldi. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor ve zamanında bir kenara koyduğumuz birikimlerden harcamak zorundayız. Yeni bir kapanma olması ile çok daha kötü bir durum ortaya çıkacaktır. Bu nedenle herkes sorumluluk sahibi olmalı ve maske-mesafe-hijyen kurallarına uymalıdır. Hem sağlımız hem de ekonomimiz için dikkat etmemiz gerekiyor.”

Zahide Baran

“Kapanma süreçlerinden dolayı ekonomik kayba uğradık. Ayakta kalabilmek için direniyoruz. Kapanma sonrasında zora giren esnaf başka bir kapanma ile tamamen biter. Devletin de imkanları kısıtlı. Maddi yardım konusunda yanımızda olamıyor. Bu nedenle kendimizi düşünmemiz lazım. Kurallara uyup, bulaşın artmasını önlemeliyiz. Aksi takdirde yeniden tam kapanma olursa bu kez herkes biter. Lütfen kurallara uyalım. Geleceğimiz, sağlığımız için şart.”

Zihni Kalmaz

“Uzmanlar defalarca söylüyor; maske-mesafe-hijyen kurallarına uyun ama dinleyen yok. Bazıları virüs yokmuş gibi davranıyor. Gezip, dolaşıyor üstüne maske de takmıyor. Hal böyle olunca da bulaş yayılıyor. Olan yine vatandaşa oluyor. Zaten birkaç kez kapanma nedeniyle esnaf bitmiş durumda. Şu an bir kapanma daha olursa esnaf daha da büyük bir zarara uğrayacak. Sağlımız, ekonomik geleceğimiz için kurallara uymalıyız. Ama devletin de denetim mekanizmasını genişletmesi gerekiyor.”

Mustafa Yüksekbaş

“Salgın ülke ekonomisini alt üst etti, ayrıca insanlarımı öldü. Aşılama çalışması yapılıyor. Bu çalışma biterse tehlike azalır. Ama aşı çalışması geç ilerliyor. Bu nedenle insanlar en azından aşılama bitene kadar kurallara uymalı. Toplu yerlere gitmeyelim, maskemizi takalım… Bunlar zor şeyler değil. Hem sağlık hem ekonomik açından önemlidir. Yoksa yine kapanma olursa bu kez çöken sektörlerin tozu dahi kalmaz. Yetkililer de denetimleri artırmalı, kurallara uymayanların gözünün yaşına bakmamalı.”

Bülent Tunk

“İnsanlar kurallara uymazsa vakalar artar. Vakalar artarsa yeniden kapanma olur. Zaten daha önceki kapanmalardan dolayı esnaf bitmiş durumdadır. Esnaf olarak yeni bir kapalılık süreci bizi çok büyük zarara uğratacaktır. Şu an gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. Geçtiğimiz kapalılık sürecinde birçok esnaf dükkânlarını kapattı ve eğer bir kapanma daha olursa daha fazla esnaf iflas edecektir. Lütfen herkes kurallara uysun. Yoksa yine acısını hep birlikte çekeceğiz.”