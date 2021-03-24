Herkes zorda

Suna ERDEN

Pandemi süreci yargıyı etkiledi, davaların çoğu askıda kaldı. Ağır ceza mahkemelerinde duruşmalar seyreltilmiş bir şekilde sürdürülürken, yaşanan durağanlık avukatları da etkiledi. Genellikle davalar bittikten sonra müvekkillerinden ödeme alan avukatlar, yargı süreci uzadığı için gelir kaybına uğradı. Diyalog’a konuşan avukatlar, birçok kişinin ofis kirasını, ruhsatını ödeyemez duruma geldiğini söyledi. “İş yapamıyoruz ama vergi ödüyoruz” diyen avukatlar, devletin bazı sektörlere sağladığı bin 500 liralık maddi destekten de yararlanamadıklarını ifade etti. Avukatlar, kendilerine de maddi destek sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Boysan Boyra

Pandemi nedeniyle davaların çoğu erteleniyor. Yargıdaki yavaşlama herkesi etkiledi. Davalar görülmeyince de müvekkiller avukatları ödemiyor. Bundan müvekkiller de memnun değil. Herkes adaletin erken tecelli etmesini istiyor ancak pandemi bunu etkiliyor. Ofis kirasını, varsa yanında çalışanı, avukat ruhsatlarını ödeyemez duruma gelen birçok avukat var. Maddi destek verilirken, avukatların kapsam dışı bırakılması yanlıştır. Avukatlara da bin 500 liraların ödenmesi gerekiyordu. Gerçi bin 500 lirayla sorun giderilmez ama en azından küçük bir katkı olurdu. Çünkü iş yapamazsak da vergimizi ödemek zorundayız.

Öte yandan maddi yardımlarla ilgili tanımlar da yeterince açık değil. Hangi sektör neye göre destekleniyor anlamadık. Bunları da açıkça anlatılması hatta değerlendirilmesi gerekiyor. Biz kapalı sektör olarak kabul edilmedik ama davaların duraksaması bizi doğrudan etkiledi. Bunların dikkate alınması gerekiyor.

Fatih Atakara

Kapanma sürecinin ardından kademeli açılım oldu. Ağır Ceza Mahkemelerinde davalar seyreltilmiş olarak başladı. Ancak dosyalanan binlerce dava askıda kaldı.

Davaların ilerleyememesinden dolayı avukatlar da etkilendi. Bakanlar Kurulu, açık sektör olarak tabir ettiği için bizlere bin 500 liralık destek ödemesi vermiyor. Ancak diğer alanlarda yaşanan kapalılık; davaların az olması, askıda bulunması bizi doğrudan etkiledi. Avukatlar müvekkillerinden genelde tahsilat yoluyla ödeme alır. Yani dava biter, masraflar o zaman tahsil edilir ve avukata ödeme yapılır. Davalar bitmeyince de avukatlar maalesef ödeme alamamaktadır.

Bir diğer ödeme alma şekli de teminat süreçlerindedir. Ceza davalarında süreç uzadığı için de bu yönden de gelir azalmıştır.

Diğer birçok alanda olduğu gibi avukatlar da süreçten kötü etkilendi ancak açık sektör olarak kabul edildiğimiz için bize destek verilmedi.



Damla Demir

“Pandemi avukatları da etkiledi. Özel ve serbest çalışan avukatların geliri oldukça düştü. Birçok avukatın şikâyeti hükümetin kendilerine bu zor dönemde maddi destek çıkarmamasıdır. Açıkladıkları destek paketi içerisinde avukatlara maddi katkı yoktur. Bakanlar Kurulu’nun aldığı kapatma kararıyla birlikte diğer sektörlerin yaşadığı işsizlik ve gelir kaybına biz de uğradık. Bu gelir kaybı dava duruşmalarında katılamamaları ve müvekkillerinden her hangi bir ücret talep edememelerinden kaynakladı. Acil davalara bakanlar dışında herhangi bir avukatın geliri yok. Birçoğu geçinemez, ofis kiralarını ödeyemez duruma geldi.”

Seder Özzafer

“Pandemi süreci nedeniyle tüm davalar askıda, hukuk davalarının görüşülme oranı düştü. Dava bitme sayısı bitme ve ilerleme sayısı düşünce avukatların geliri de azaldı. Özellikle hukuk davasıyla uğraşan avukatlar, daha zor durumda… Çünkü hukuk davalarında ileriye gidilemiyor. Ancak avukatlar vergi vermeye devam ediyor.31 yaşını aşmış ve işveren konumunda olan bir avukat her ay bin 500 lira sigortalara ödemek zorundadır. Devlet bize bin 500 lira ödese dahi bu sadece sigorta yatırımına gidecektir. Bu süreçte zor duruma düşen avukatlara da destek verilmesi gerekiyordu.”

Ahmet Said Sayın

“Bin 500 liralık yardımlardan avukatlar yararlandırılmıyor. Gerekçesi nedir? Bilen yok. Zaten KKTC yönetiminde gerekçeye de gerek yok. Ama bence gerekçe, avukatların zaten zengin olduğu ön yargısıdır. Onlarca hatta yüzlerce işçi avukat ve kendi yağında kavrulan genç avukatlara yazık oluyor.”