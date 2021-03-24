Aylık gider 690 bin lira

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor ve hemşirelere yönelik sabah 152, öğlen 200, akşam 159 kişiye sağlanan ücretsiz yemek servisi Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle durduruldu. Günde 511 paket olan ve aylık 690 liraya mal olan yemek hizmeti bugünden itibaren verilmeyecek.

Yemek hizmetinin durdurulması tepkilere neden olurken, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, sağlık çalışanlarına yönelik yemek servisini durdurulması kararının tüzük ve yasalar çerçevesinde alındığını belirtti. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgeçmen ise karardan dönülmesini istedi.

Bugün bitiyor

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ile Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan’ın imzalarını taşıyan genelgede “24 Mart 2021 tarihinden itibaren, pandemiyle mücadelede öngörülen ücretsiz yemek servisleri durdurulacak ve nöbete kalan personel, yemeğinin ücretini ödeyip alabilecek” ifadeleri yer alıyor.

Başhekim Yardımcısı Birtan: Karar yasal

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, sağlık çalışanlarına yönelik yemek servisini durdurulması kararının tüzük ve yasalar çerçevesinde alındığını belirterek, "Bir doktor olarak bu kararın normal olduğunu söyleyebilirim. Pandemiden önce de yemek servisi yoktu" dedi. Kıbrıs Postası’na konuşan Birtan, Pandemi döneminde restoranların kapalı olması nedeniyle hükümetin böyle bir formül denediğini dile getirdi. Birtan, ek mesai alan kişilere yemek verilmediğini anımsattı. Dr. Birtan, “Bizim gibi ek mesai yapan gümrükçüler, polisler, itfaiye çalışanları var... Onlar yemek almıyor” dedi.

Özgöçmen: Hükümetin ayıbı

KTHES Başkanı İbrahim Özgeçmen tarafından yapılan açıklamada, pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz yemek servislerinin durdurulması eleştirilirken, “Dünyada, tüm sağlık çalışanlarına her türlü desteği ve ödeneği kat ve kat sağlar iken ülkemizde daha ne kadar ezebiliriz, haklarını daha nasıl gasp edebiliriz diye düşünen bir zihniyetin hakim olduğunu görmenin bizleri derinden üzdüğünü belirtmek isteriz” denildi. Sendika açıklamasında, “sağlık çalışanlarına yemeğinizi paranız ile alın” denmesinin hükümetin ayıbı olduğu ifade edilerek, bu uygulamaya derhal son verilmesi talep edildi. Sendika açıklamasında “Şimdi sizlere soruyorum acil durum hastanesinde çalışmakta olan meslektaşlarıma bu koşullarda hastane içerisinde mutfaklarında yemek yapmanın yasak olduğu bir ortamda temaslı sayılan meslektaşlarımızın yemek, yemek için herhangi bir restorandan yemek çağırmaları doğru olacak mı kocaman hayır diyoruz. Dışa teması sıfırladığımız hastanemizde, tek çaremizin hastane yemekhanesinin yemeği olduğu da kaçınılmazdır” denildi.