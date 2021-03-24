İkisi de 4 bin lira ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Mehmetçik ve Kumyalı köylerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, bir gram sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucuyla yakalanan Ayten Gücüyeter ile Hüseyin Gazi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Her iki zanlı da 4 bin lira nakit teminat ödeyerek serbest kaldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy mahkemede verdiği ifadesinde, 12 Mart tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide, zanlı Ayten Gücüyeter’in tasarrufunda uyuşturucu olduğunun öğrenildiğini kaydetti.

Özdesoy, zanlının Mehmetçik’teki ikametgâhında Narkotik polisi tarafından yapılan aramada, zanlının yatak odasında, yatağı içerisinde bulunan tütün paketinde şeffaf naylon içerisinde bir gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunup emare alındığını açıkladı.

Özdesoy, yürütülen soruşturmada ve zanlının polise verdiği gönüllü ifadesi ışığında söz konusu uyuşturucu maddeyi zanlı Hüseyin Gazi’den aldığının öğrenildiğini belirti.

Polis memuru Özdesoy, zanlı Gazi’nin Kumyalı’da bulunan ikametgâhında tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti.

Soruşturma tamamlandı

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde beklenen analiz sonuçlarının çıktığını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, 4 bin TL nakit teminat yatırılmasına ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar yargılanıncaya kadar özgür kaldı