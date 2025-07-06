Yeşil Hat dış sınır değil

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos “Avrupa müktesebatından en küçük bir taviz vermeden ve Yeşil Hat’tın AB’nin dış sınırı kabul edilmeyecek şekilde Schengen alanına girişin Rum yönetiminin 'milli hedefi' olduğunu” söyledi.

Fileleftheros’a göre Kombos, Avrupa Konseyi’nin ilgili kararı alması halinde Schengen müktesebatına uygun ve Merkezi VIS’e entegre yeni milli Bilişim ve Vize Sistemi (VIS) kurulmasıyla ilgili düzenlemelerin ele alındığı Rum Meclisi Dışişleri Komitesi toplantısında konuştu.

Schengen sürecinin, AB üyeliklerinden kaynaklanan bir yükümlülük olduğunu ve bu argümanın önemli ölçüde teknik zorluklar barındırdığını söyleyen Kombos geçmişte bu çabanın hızlandırılmama sebebinin siyasi gelişme ve krizler olması ve aşılmaz zorluklar olduğu görüşünün hakim olması olduğunu belirtti.

Kombos Rum yönetiminin, Ada’daki gerçekleri görmezden gelmemekle birlikte “bir fırsat olduğuna” inandığını belirterek, teknik düzeyde Adalet, Göç, Ulaşım, Maliye, Dışişleri bakanlık ve daireleri arasında koordinasyon gerektiren inanılmaz büyük bir çalışma söz konusu olduğunu söyledi.

Meselenin teknik ayağının ülke güvenliğini geliştireceğini ve yeni sistemin, güvenlik ile ilgili kritik veri tabanlarına erişim sağlayacağını da anlatan Kombos Yeşil Hat konusu üzerinde özellikle durdu.