Çözüme destek

Kıbrıs’ın üç garantör ülkesinden biri olan İngiltere’nin Dışişleri Bakanı David Lammy, 16 Temmuz’da New York’ta gerçekleşecek 5’li görüşme öncesinde Güney Kıbrıs’a günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Lammy, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile görüştü.

Kıbrıs sorununu çözüme götürmesi umuduyla, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne destek verdiklerini söyleyen Lammy, “Müzakerelere dönüş için bütün taraflarla temas halindeyiz. Tarafları cesaretlendirmek için New York’taki gayri resmi genişletilmiş Kıbrıs görüşmesinde hazır bulunacağız” dedi.

Fileleftheros “Londra’dan New York Öncesinde Destek… İngiliz Dışişleri Bakanı Lefkoşa’dan: İstenilen Sürecin Bir Çözüme Götürmesi” başlıklı haberinde Lammy’nin, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile görüşmesinde Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler, Birleşik Krallık-AB ilişkileri ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını yazdı.

Hristodulidis’ten mesaj

Habere göre, Lammy’yi kabulünde İngiltere’nin Kıbrıs sorunundaki rolüne dikkat çeken Hristodulidis “New York’ta yapılması beklenen Kıbrıs görüşmesi dikkate alındığında, çözüm hedefli müzakerelerinin yeniden başlaması yönünde özlü görüşmeler olması için sırtlarını garantör güç olarak İngiltere'ye yasladıklarını belirtti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında AB dönem başkanlığını devralacak olmasına değinirken Güney Kıbrıs ve İngiltere’yi yakınlaştırma hedefiyle ilgili “Birlikte çalışmalıyız, zorluklar ortak, AB-Birleşik Krallık düzeyinde iş birliğimizi güçlendirmeli ve önümüzdeki zorlukları göğüslemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Lammy, Birleşik Krallığın, garantör ülke olarak bir çözüme ulaşmak umuduyla süreçte BM Genel Sekreteri’ne destek verdiklerini belirterek “Bunu başarmak için sizinle birlikte çalışmaya devam etmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Lammy, AB dönem başkanlığı döneminde Güney Kıbrıs’ın, Birleşik Krallığın AB ile ilişkilerini yeniden başlatmasına katkı koyması ümidini de dile getirdi.



Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025, 04:49