Güney Kıbrıs'a 300 bin turist çekecek

Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde inşaatı devam eden “City of Dreams Mediterranean” isimli multi-tematik Resort Casino’nun 2022 başlarında hizmete açılması bekleniyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada 600 milyon Euro gibi büyük ölçekli bir proje olan “City Of Dreams Mediterranean”ın Rum ve Avrupa turizm sektöründe köklü değişiklik yaratacağı; tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ve Avrupa’nın en büyük multi-tematik resort kumarhanesi olacağı belirtildi.

Covid-19 nedeniyle inşaat süresinde gecikmelerin yaşandığı ve bu yılın sonuna kadar tamamlanamayacağı bildirildi. Şirket yetkilisi, resmi açılışın 2022 yılı başlarında gerçekleşeceğini bildirdi.

Bina kompleksinin 500 yatak kapasiteli, 16 katlı 5 yıldızlı otel, yüz oyun masası ve bin adet son teknoloji oyun makinesi içereceğini açıklayan şirket, tamamlandığı zaman Güney Kıbrıs’a yıllık 300 binin üzerinde fazladan turist geleceğine dikkat çekti.

İnşaat süresince 4 bin, işletilmeye başlamasıyla da 2 bin 400 civarında istihdam yaratılacağını belirten şirket yetkilisi, bunun Kıbrıs ekonomisi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Açıklamaya göre; casino’nun faaliyete başlamasından iki yıl sonra Rum ekonomisine yıllık 700 milyon Euro (gayrı safi yurtiçi hasılasının yüzde 4’ü oranında) katkı sağlanacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 11:22