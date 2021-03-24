Gizemli cinayet

Akıncılar, Kiracıköy köyleri arasındaki ara bölgede kadın cesedi bulundu.

Kadının kimliği henüz belirlenmezken, darp edildiği, başka yerde öldürülüp bulunduğu yere götürüldüğü düşünülüyor.

Rum haber kaynakları cesedin tarlasını süren bir çiftçi tarafından bulunduğunu bildirdi.

Rum polisi soruşturma başlatırken, olayla ilgili 32 yaşındaki Mısır uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Cesedin poşete sarılmış olduğu, çürüdüğü kaydedilirken, cinayetin aylar önce işlenmiş olabileceği belirtildi. Cesedin bir hafta önce öldürüldüğü yerden taşınıp, gömüldüğü yere götürüldüğü bildirildi.

Bu arada Birleşmiş Milletler’in de devrede olduğu kaydedildi.