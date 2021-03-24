Saat ve takı hırsızları yakanladı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’da, Yiğitler Burcu Parkı’ndan Güney Kıbrıs’a kaçtıkları esnada yakalanan Bangladeş uyruklu Safıur Rahman Kısor ile Nazmul Hossain’in bir ay önce Gazimağusa’da, “City Mall” isimli alışveriş merkezinden yarım milyon değerinde saat ve takı çaldıkları belirlendi. Zanlıların City Mall’ın yanı sıra Old City isimli mağazadan da hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Suçüstü yakalanan zanlıların tasarrufunda Old City isimli mağazadan çalınan 30 adet takı ve 52 adet saat bulundu.

Zanlılar mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlıların, 23 Şubat 2021 tarihinde Gazimağusa’da “Old City” isimli mağazanın cam giriş kapısını kırarak içeriye girdiklerini ve kasa çekmecesinden bin TL ve vitrindeki yaklaşık toplam değerleri 500 bin TL olan 30 adet çelik ve gümüş takılar ile 52 adet kol saati sirkat ettiklerini anlattı.

Polis, zanlıların, 20 Mart 2021 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne kaçmak için Lefkoşa’da Yiğitler Burcu’nda askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sırada yakalandıklarını bildirdi.

Polis, sirkat edilen eşyaların bulunduğunu ancak nakit paranın bulunamadığını ifade ettikten sonra zanlıların, soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.