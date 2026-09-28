İstediğini alamadı

Alithia gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’tan, üçlü görüşme yapılmadan, tek bir güven yaratıcı önlemde bile anlaşma sağlanmadan ve müzakerelerin yeniden başlaması kararı alınmadan, gidişi öncesinde planlandığı gibi geri döndüğüne, giderken bavuluna koyduğu “yeni fikirlerini” de olduğu gibi geri getirdiğine dikkat çekti.

Hristodulidis’in, görüştüğü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından “çok olumlu işaretle” kabul edildiğini söylediği, ancak şu ana kadar açıklanabilecek bir sonuç vermeyen 19 fikrinin “bavulunda kaldığına” işaret eden gazete geri dönüşünün sunulma şeklinin “daha da sinir bozucu olduğunu” yazdı.

Rum hükümet kaynaklarının cuma gecesi, Genel Sekreter’in “istemesine rağmen” Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortak görüşmeye rıza göstermediği bilgisini verdiğini kaydeden gazeteye göre, böylece, Erhürman daha Genel Sekreter’le planlanmış ayrı görüşmesini yapmadan, Rum yönetiminin üçlü görüşme olmamasıyla ilgili izahı şekillendirilmiş oldu. Gazete üçlü görüşmenin ne zaman resmi olarak görüşüldüğünü, Erhürman’ın tam olarak ne cevap verdiğini ve bu cevabın Hristodulidis’e ne zaman bildirildiğini” sordu ve Rum yönetiminin bu sorulara netleştirmesi gerektiğine işret etti.”

“Guterres’in Hristodulidis’le görüşmesinde ne konuşulduğunu bilmiyoruz ve olgu olarak sunamıyoruz. Ancak Başkan’ın perşembe günü kamuoyuna söylediklerini biliyoruz.” ifadesini kullanan gazete, Hristoduildis’in Genel Sekreter’in üçlü görüşmeyi “düşünmekte olduğunu, konu hakkında kendisine bilgi verileceğini ve ona göre New York’ta kalış süresini uzatmaya niyetli olduğunu” söylediğini hatırlattı.

Genel Sekreter Guterres’in, “daha yapılacak çok iş olduğu için, üçlü görüşme ya da genişletilmiş görüşme olmasını beklemediğini” New York’tan çok önce açıkladığı hatırlatılan haberde eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun durumu, perşembe akşamı sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla özetlediğini aktardı:

“Üçlü görüşme başarısızlıkla sonuçlanmadı çünkü maalesef hiç planlanmadı. Güven yaratıcı önlemlerden tek birinde bile anlaşma yok, çıkmaz beklenen bir şeydi.”