Yunan lobisi devrede

Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’ndeki Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun BM Genel Sekreterliği’ne seçilmesini engellemek amacıyla uluslararası çapta kampanya başlattığı bildirildi.

Fileleftheros’un, “Sinirlioğlu’nun BM Genel Sekreterliği’ne Uygun Olmama Sebepleri… Kıbrıs Cumhuriyeti Adaylığına Karşı Kampanya Başlattı ve Tırmandırıyor” başlıklı haberine göre, Rum Dışişleri Bakanlığı, birçok ülkeyle temas ederek “Feridun Sinirlioğlu kimdir” konusunda “Büyük bir bilgilendirme çabasına” girdi.

Kampanyanın, Sinirlioğlu’nun Ankara tarafından adaylığının açıklanmasının hemen ardından başladığına işaret eden gazete, Sinirlioğlu’nun Güvenlik Konseyi’ndeki oylamadaki ilk denemesinde başarısız olmasına karşın, özellikle çıkmaz olması halinde uzlaşı aracılığıyla çıkmazın kaldırılmasına karar verilmesi halinde, daha gidilmesi gereken uzun bir yol bulunduğunu yazdı.

ABD’nin bugün favori olanları istememesi ve “Üçüncü yolda” ısrar etmesi halinde her şeyin olabileceğine işaret edilen haberde, Rum yönetiminin gerek New York’ta gerek diğer başkentlerde ve üst düzey mercilerdeki konuşmalarında Sinirlioğlu’nun “Neden BM Genel Sekreteri olmaması gerektiğini” anlattığı belirtildi.

Habere göre, Rum yönetimi, Türkiye’nin Kıbrıs’ta “İşgalci olduğuna” dair bilinen iddiaları dışında Sinirlioğlu’nun Türkiye’nin BM’deki Daimi Temsilcisi olarak sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin var olmadığını, meşru varlığını 1963’te yitirdiğini söylemesi ve Kıbrıs’ta iki devlet ve egemen eşitlik çözümünden yana tavır koymasını" gerekçe gösteriyor.

