‘Abeille Marengo’ Girit’te

Girit’in Herakleon (Kandiye) Limanı’nda bulunan Fransız bayraklı “Abeille Marengo” araştırma gemisinin, “Great Sea Interconnector/GSI” projesi kapsamında bugün araştırmalara başlayacağı haber verildi.

Haftalık Simerini, Fransız bayraklı araştırma gemisinin, karasularında araştırma yapılması için kendisinden izin alınması gerektiğini vurgulayan Türkiye’nin tepkileri üzerine “Krizden kaçınılması amacıyla yürütülen için diplomatik perde gerisi" nedeniyle geciktiğini aktardı.

Fransız şirketinin Türkiye’yi bilgilendirmesi formülü üzerinde düşünüldüğünü belirten gazete, Fransız Meridiam şirketinin GSI’de Yunanistan’ın ortağı olması sebebiyle, Fransa’nın ve Yunanistan’ın oluruyla yapılacak bilgilendirme ile Yunanistan’ın, ihtilaflı bölgelerdeki Türk yetkisini dolaylı kabulü olarak kullanabileceğine işret etti.

Fransa’nın Türkiye ile temaslarının NAVTEX yayımlanması öncesinde başladığını ve yazılı rıza talep edildiği belirtilen haberde, Fransa’nın Türkiye’ye yazılı teknik bilgilendirme vermesinin Türkiye tarafından “Yunan kıta sahanlığında yetkisinin tanınması olarak kullanılması" tehlikesinde de vurgu yapıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Her şey normal, her şey yolunda” açıklamasının da bununla ilgili olduğunu belirten gazete, sorunun çözüm yolunda olduğunun sızdırıldığını, çözülüp çözülmediğinin ya da nasıl çözüldüğünün izah edilmediğine dikkat çekti.

Karşılıklı Navtex’ler yayınlandı

Alihtia, Yunanistan’ın NAVTEX yayınlaması üzerine Türkiye’nin karşı-NAVTEX yayınlamasıyla yaşanan diplomatik gerilimden sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan “Her şey normal, her şey yolunda” açıklaması geldiğine ve Fransız araştırma gemisinin bugün araştırmalara başlayacağına işaret etti.

Gazete, “Türk liderliğinin sakinleştirici açıklamalarına rağmen bölgedeki hareketliliğin dikkatten kaçmadığını, VATOZ17 işreti taşıyan Türk İHA’sının elektrik hattının geçmesi planlanan Kerpe’nin güneyinde gözetim uçuşu yaptığını aktardı.

Yunan “Yetkili makamlarının Türk karşı-NAVTEX’i yayınlanması ve diplomatik tepkiler ötesinde çalışmaların sahada engellenmeye çalışılmasının beklenmediği” kanaatinde olduğunu belirten gazete, aynı kaynakların, Yunan Deniz Kuvvetleri’nin öngörülen bütün hazırlık önlemlerini aldığını da söylediğini yazdı.

Diplomatik ve operasyonel gelişmelerin ötesinde, GSI’nin sürecinde ekonomik boyutun önemli olduğuna dikkat çekilen haberde, bir sonraki durağın, Rum yönetiminin Yunanistan’la yaptığı anlaşma uyarınca 25 milyon Euro’luk katılım ortaklığı bedelinin ilk taksitinin ödenmesi olduğuna dikkat çekildi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ilk taksitin NAVTEX yayınlanmasından sonra ödeneceği sözü verdiği hatırlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026, 09:52