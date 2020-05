Güney Kıbrıs turistler'den test talep etmeyecek

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Turizm Müsteşarlığı aracılığıyla Güney Kıbrıs’ın turizm ortaklarına gönderdiği mektupta, ülkeye giriş koşullarının yanı sıra restoranların, otellerin, havuzların ve plajların işleyişindeki değişikliklerle birlikte turizmin işleyiş protokolünün yer aldığı bildirildi.

Alithia gazetesinin ‘welcome to cyprus’ başlıklı haberine göre mektupta, uygulanacak protokolün ayrıntıları da yer alıyor.

Güney Kıbrıs’a giriş yapacak kişilerin A ve B kategorileri olmak üzere ikiye ayrıldığını, A kategorisinde yer alan ülkelerden 20 Haziran sonrasında Covid-19 testinin talep edilmeyeceğini yazan gazete, B kategorisinde yer alan ülkelerden geleceklerin ise, uçuştan 72 saat önce test yaptırmalarının zorunlu olacağını belirtti.

Güney Kıbrıs’a seyahat edecek kişilerin Rum Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasından “Covid-19 Seyahat Beyanını” doldurması gerektiğini yazan gazete, bunun, seyahatten 14 gün önce doldurulması gerektiğini, bununla birlikte A veya B kategorisinde yer almayan ülkelerde kalmadığını ya da ziyaret etmediğini, Covid-19 semptomu göstermediğini teyit etmesi gerektiğini belirtti.

Araçlarla ilgili olarak otobüslerin ve kiralık araçların sürekli havalandırılacağı, dezenfekte edileceğini, ayrıca araçların içerisinde yer alan temas noktalarının da sürekli dezenfekte edileceğini aktaran gazete, plaj ve havuzlarda uygulanacak şemsiyeler arası 4 metre, şezlonglar arasında ise 2 metrelik mesafe kurallarından da söz edildiğini yazdı.

Gazete, turizm sektöründeki konaklama yerlerinde, tüm personelin maske takacağı ve el hijyen kurallarına uyacağını, konukların dağılımının check-in sırasında olacağını, odaların yeni gelişlere verilemeyeceğini, belli bir zamanın geçmesinin ve gerekli temizliğin yapılmasının, her konuğun ayrılmasının ardından anahtar ve kartların da dezenfekte edileceğini belirtti.

Self service uygulaması

Habere göre uygulanacak kurallar içerisinde, self servis noktalarının bulunması durumunda dezenfekte ilaç noktaları ve koruyucu cam çerçeveler de yerleştirilecek. Alternatif yiyecekler, direkt olarak servis edilecek, ziyaretçiler ve personelin maske takması teşvik edilecek.

Yeme-içme alanlarında personelin maske kullanımının ve el hijyeninin mecburi olacağını yazan gazete, dış mekanlarda görev yapacak olan personelin ise gündüzleri, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle maske kullanması mecburi olmayacak.

Parti yapacak olan kişi sayısının 10 kişiden fazla olmayacağını yazan gazete, aynı gruba mensup olmayan kişiler arasındaki masa mesafesinin iki metre olacağını, menülerin her kullanımın ardından dezenfekte edileceğini, müşterilerin ödemeyi nakit değil kredi kartıyla yapmaya cesaretlendirileceğini belirtti.

Habere göre yeme-içme alanlarındaki masa örtü ve peçeteler tek kullanımlık olacak. Giriş yerlerinde, mekanda bulunması gereken kişi sayısı hakkında bilgilendirici yazı da bulunacak.

Öte yandan Politis gazetesi, “Rum Sağlık Bakanlığının Otellerin ve Turistik Konaklama Yerlerinin İşleyişine İlişkin Tedbirleri-Maskeyle ve Mesafeyle Welcome” başlıklı haberinde otel ve konaklama alanlarında uygulanacak olan kurallara geniş bir şekilde yer verdi.