“Çarşı hareketlenecek"

Başbakan Ersin Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası ülkede yaşanan normalleşmeyle ekonomik çarkların yeniden dönmeye başladığını ve Türkiye ile imzalanan mali protokolün ekonomiye olumlu yansıyacağını belirtti.

Tatar, Kovid-19 sonrası ekonomide atılacak adımlar, Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması ve Türkiye ile ilişkilerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Hükümet olarak Kovid-19'la ilgili tedbirleri alırken ekonomide bazı sıkıntıların olacağını bildiklerini söyleyen Tatar, daha adaletli bir yapının oluşması için en zorunu yaparak kamu maaşlarında kesintiler yaptıklarını söyledi.

Tatar, normalleşme sürecinin başlaması ve iş yerlerinin açılmasıyla KKTC'nin iç ekonomik çarklarının yeniden dönmeye başladığını vurgulayarak, "Maliyenin gelirlerinde artışlar olmaya başladı. Türkiye ile mali protokol, 26 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi. Onun da katkısıyla haziran sonu itibarıyla maaş kesintileri sona erecek. Tam alınacak maaşlarla ekonomiye girdiler olacak ve çarşı daha hareketlenecek." ifadesini kullandı.

Çalışmalarda özel sektörü de göz ardı etmediklerini ve görüşmeler yaptıklarını dile getiren Tatar, kapatılan iş yerlerinin çalışanlarına 1500 liralık katkı yaparak, sosyal adalet kurmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Tatar, Merkez Bankası üzerinden oluşturulan kredi paketleri gibi açılımlarla özel sektörü desteklemeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Türkiye ile imzalanan mali protokolde, reel sektörü destekleyici açılımlar var. Bütün bunları özel sektörün önünü açmak için değerlendireceğiz." dedi.

Başbakan Tatar, bir süre sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile kapıların açılması, Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması, turizmin açılması, öğrencilerin Ada'ya geri dönmesi ve konut sektöründe satışların artmasıyla KKTC'nin Kovid-19 öncesi potansiyelini yakalayabileceğine işaret etti.

Mali iş birliği anlaşmasıyla yeni bir sürecin başladığını da vurgulayan Tatar, martta açıkladıkları Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi'nde aldıkları tasarruf kararlarını mayıs sonu itibarıyla bir bakıma sonlandırdıklarını belirtti.

İngilizlerden Tatar’a ziyaret

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, KKTC’ne yerleşip burada yaşam süren İngilizlerin örgütlü olduğu British Residents Society Başkan ve Başkan yardımcısını kabul ederek bir süre görüştü.

ifade etti.