Güneye 600 bin turist geliyor!

Kuzey Kıbrıs’ta otellerin 1 Haziran’dan itibaren açılacağı belirtilmekle birlikte henüz kara, deniz ve hava sınır kapılarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Güney Kıbrıs tüm hazırlıklarını tamamlayarak 20 Haziran’dan itibaren kapılarını turizmin hizmetine açıyor.

Ucuz Havayolu şirketi Wizz Air uçaklarının Larnaka Havaalanı’nda konuşlandırılmasıyla ilgili kararın, Rum turizmine çok büyük destek vereceği açıklandı.

Rum Ulaştırma, İletişim ve Çalışma Bakanı Yiannis Karousos dün yaptığı açıklamada Ağustos ayında Güney Kıbrıs’a yaklaşık 600 bin turistin geleceğini belirterek, bunun ekonomiye müthiş bir katkı sağlayacağını söyledi.

Larnaka Havaalanı’nda açıklamada bulunan Karousos, şunları söyledi:

“Avrupa’nın en iyi hava yollarından biri olan Wizz Air’in Larnaka Havaalanı’nda üs oluşturmasıyla ülkemizin bağlantılarını mümkün olan en iyi yolla yeniden sağlamak için çalışıyoruz. Başlangıçta iki uçak olacak ve devamla uçak sayısı artacak ve şu an mevcut olan hedeflere başka hedefler de eklenecek ve yedi ülkede 11 havaalanına 11 uçakla ulaşılabilecek”.

Kıbrıs’ın bundan, gerek ekonomik gerekse turizm açısından edineceği yararlar çok büyüktür çünkü oluşacak yeni istihdamlar önemli olmakla kalmıyor aynı zamanda şirket rekabetle müşteri çalmaya çalışmayacak ama tam tersine yeni yolcu hareketi de oluşturacak. Hükümet, Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Müsteşarlığı ve turizm sektörünün diğer kurumları koordineli bir şekilde iletişim içinde büyük uçak şirketleriyle temas içinde olmaya devam ediyor ve beklentiler oldukça yüksektir”.



Larnaka’yı üs seçti

“Wizz Air hedeflerinde başarılı olacak ve uçak sayısıyla birlikte Larnaka Havaalanına ve genel olarak Kıbrıs’a yolcu hareketini artırmayı başaracaktır” diyen Rum Ulaştırma Bakanı Karousos şunları kaydetti:

“Tüm uçak şirketleri hemen hemen her gün Turizm Müsteşarı ile telekonferanslar gerçekleştiriyorlar. Bu bir koordineli çabadır ve amacımız Kıbrıs’tan çeşitli hedeflere ve özellikle bugüne kadar bağlantımız olmayan hedeflere ek uçuşlar programlayacak daha başka şirketlerin de bulunmasıdır.

Wızz Air’in Larnaka Havaalanı’na üs kurmasının bir diğer önemli yanı ise daha önceden bağlantımız ya da yeterli olmayan ülke ve hedeflere ulaşabilmesidir ve bu önemli bir gelişmedir. Aslında korona virüsü nedeniyle ortaya çıkan krizle çeşitli fırsatlar da oluştu ve bu da bu dönemde karşılaşabileceğimiz olumlu bir gelişme oldu.

Turizme açılan ilk ülkelerden biri olarak programlar yaptık. WIZZ AIR şirketi bize inandı ve başka şirketlerin de Kıbrıs’a güven göstermesini bekliyoruz. Hafta içinde adaya gelmek için ilgi gösteren başka uçuş ve şirketlerle ilgili ek açıklamalarımız olacak.”



Büyük başarı



Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios da Wizz Air’in faaliyetlerini “yaşadığımız koşullar altında büyük bir başarı” olarak niteledi ve “kimse kaç uçak şirketinin hayatta kalabileceğini ya da tüm dünyaya kaş uçuş gerçekleştirebileceğini bilemez” dedi.

Perdios şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ın bu durumda Avrupa’nın en büyük şirketlerinden biri olan Wizz Air’in ilgisini çekmeyi ve Kıbrıs’ta üs kurmasını başarabilmesi bizim için çok önemlidir ve bu şirketlerle uçacak olan ülkelerden beklentilerimizi yükseltiyor.

“Yurt dışına seyahat eden Kıbrıslılar için çok önemli hedefler olmaya devam eden Atina ve Selanik dışında Wizz Air’in diğer hedeflerinin her zaman istediğimiz hedefler olması şans eseri değil. Bunlar, bizim ulusal turizm stratejimiz çerçevesinde Kıbrıs için önemli ülkelerdir.

Dünyada yaşananlara rağmen ulusal turizm stratejisi bizim için tek yoldur. Bu, Turizm Müsteşarlığı’nın talepleri arasındaydı ve eğer bu anlaşma olacaksa bu, turizmimize ivme kazandıracak çok belli kriterler içerecek. Bu üssün 12 ay çalışacak olması önemli bir şey. Bu, kış turizm hedefi olarak gelişmemiz yönündeki bizim çabalarımızı destekleyeceğinden dolayı çok mutluyuz.”

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 11:19