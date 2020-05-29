Dualarımız Nehir için

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de Nizipoğlu ailesinin villasında bebek bakıcısı olarak çalışan Gülsenem Setradova, bakmakla yükümlü olduğu 16 aylık bebeğin havuza düşüp, boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine tutuklandı.

Setradova’nın ifadesinde ailenin ikinci çocuğu ile meşgul olduğunu, olayın bir anda gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Bebeğin annesi ile babasının da işte olduğu bilgisi elde edildi.

Havuza düşen Nehir Ada Niziplioğlu’nun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hakkında ‘yapmak zorunda olduğu görevi yerine getirmekte ihmal’ suçundan soruşturma başlatılan bakıcı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 27 Mayıs 2020 tarihinde saat 12.00 sıralarında Çatalköy’de 16 aylık Nehir Ada Niziplioğlu’nun 1.50 metre derinlikteki yüzme havuzuna düşüp boğulma tehlikesi geçirdiğini söyledi. Polis, Niziplioğlu’nun bakıcısı olan Gülsenem Setradova’nın görevini ihmal ettiği için tutuklandığını belirtti.

Polis, Nehir Ada Niziplioğlu’nun Girne, Yakın Doğu Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığını, ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini aktardı. Polis, 16 aylık bebeğin yoğun bakım servisine kaldırıldığını, hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Polis, zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek, ilk etapta bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.