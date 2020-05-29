450 milyon ödenecek

Coronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik tedbirler kapsamında bu ay kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından son kez kesinti yapılacak. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılan kesintilerle devlet toplam 180 milyon TL tasarrufa geçerken, geri ödemeler ise ileriki tarihlerde yapılacak.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, üç ayı kapsayan kesintilerle toplam 180 milyon tasarruf edildiğini belirtti. Bakan Amcaoğlu, emekli ve kamu çalışanlarından yapılan kesintilerin en kısa sürede geri ödeneceğini söyledi ancak tarihin henüz belirlenmediğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kamu çalışanları ve emeklilerden yapılan maaş kesintisinin Haziran ayı maaşlarında olmayacağını belirtti. Amcaoğlu, Mayıs ayı maaşlarının da geçen ay olduğu gibi Haziran ayının başına kadar ödenmiş olacağını söyledi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, yarın sosyal sigorta emeklilerinin ödeneceğini açıkladı.

Kamu maaşları ve belediyelere yapılacak katkıların da 1 Haziran’da ödeneceğini kaydeden Amcaoğlu, cari ve muhtelif ödemelerin de rutin seyrinde devam ettiğini belirtti.

450 milyon TL ödeme yapılacak

Öte yandan Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre,

1 Mayıs’tan 1 Haziran’a kadar piyasaya toplam 450 milyon Türk Lirası ödeme yapılacağı duyuruldu.

Piyasaya şu ana kadar yapılan ödeme tutarının ise 270 milyon Türk Lirası olduğu belirtildi.

Ödeme kalemleri şöyle:

“Maaş ve benzeri ödemeler 150,000,000 TL, Belediyelere katkı 30,000,000 TL, Emekli maaşları + sosyal yardımlar 110,000,000 TL, Sosyal Sigortaya aktarma 53,000,000 TL, Sağlık 28,000,000 TL, Süt ve navlun ödemeleri 6,500,000 TL, Taşımacılık 4,000,000 TL, Borç ödemesi 20,000,000 TL, belediyelere yapılan fark ödemeleri 10,000,000 TL, Emekli ikramiye + Cari ödemeler 30,500,000 TL, Temizlik + özel güvenlik ödemeleri 8,000,000 TL, toplam ödemeler 450,000,000 TL.”

Açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 10:45