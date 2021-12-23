Güney Kıbrıs'ta yüzler gülüyor

Yılın ilk 11 ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turist sayısı bir milyon 840 bine ulaştı

Güney Kıbrıs'ta yüzler gülüyor
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 Güney Kıbrıs’ın turizm alanında önemli gelişmeler kaydettiği ve pandeminin açtığı yaraların sarıldığı bildirildi.
   Rum Haber Ajansı’nın ‘İstatistik Hizmetleri’nin verilerine dayanarak yayınladığı habere göre, bu yılın ilk 11 ayında Güney Kıbrıs’a giden turist sayısı bir milyon 840 bine ulaştı. Bu rakamın, 2020’ye göre yüzde 195 oranında artış anlamına geldiği kaydedildi.

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   Habere göre 2020’de gelen turistlerin geldikleri ülkelere göre dağılımı ise şöyle: 
   Yüzde 22,7 İngiltere, yüzde 10 Almanya, yüzde 9,6 Rusya, yüzde 8,8 Polonya, yüzde 8,5 Yunanistan ve yüzde 7,7 İsrail. 

Bugün 60 uçak var

   Rum turizmcilerin yaşanan gelişmelerden memnun olduğu belirtilirken, bugünden itibaren Noel kutlamaları çerçevesinde binlerce yolcunun adaya geleceği belirtildi.
   Elde edilen bilgilere göre; bugün Larnaka Havaalanı’na 43, Baf’a da 17 uçak seferi gerçekleşecek. 

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021, 11:24
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