Acı dolu günler unutulmayacak

Afet İLBAN

Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında, Ayvasıl köyünde katledilen 21 Kıbrıslı Türk, Türkeli köyündeki Ayvasıl Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, 39.Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün’ün yanı sıra bazı milletvekilleri, askeri erkan ve dernek temsilcileri katıldı.

Tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından anıta çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, 58 yıl önce Ayvasıl’da yaşananların insanlık tarihinde belki de az sayıda benzeri olan bir katliam olduğunu belirterek, bu vahşetin dalga dalga ada geneline yayıldığını ve soykırıma dönüştüğünü vurguladı.



Kıbrıs Türk halkının kahramanlığı, mücahit, Mehmetçik ve Anadolu’nun desteğiyle varoluş mücadelesinin sürdürüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şehitlerin manevi huzurunda Kıbrıs’ın tarihinin çok iyi bilinmesi, anlatılması ve yapılanların hiçbir zaman unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.58 yıl önce bu olayların, Kıbrıs kuruluş anlaşmalarından sadece 3 yıl sonra başladığını ifade eden Tatar, Kanlı Noel, Ayvasıl, Kumsal, Kaymaklı, Geçitkale-Boğaziçi, Erenköy, Taşkent, Muratağa-Sandallar, Aleminyo’yu hatırlattı.

Benan: 103 Türk köyü terk edildi

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, “Bugün gözyaşı ve acılarla dolu günlerin başladığı, dünyanın ve Barış Gücü’nün gözleri önünde işlenmiş insanlık suçunun 58’inci yıl dönümüdür” dedi. Benan, Enosis hayaliyle yaşayan Rum-Yunan ikilisinin masum insanları zorla evlerinden ettiğini, göçe zorladığını, kadın, kız, yaşlı, çocuk demeden katlettiğini belirtti.

1950’li yıllardan, 1960’lı yıllara kadar Kıbrıslı Türklerin yaşadığı zorlukların, 1963’ten başlayarak, 11 yıl devam ettiğini ifade eden Gürsel Benan, baskı, zulüm ve katliamlarla 103 Türk köyünün terk edildiğini, 25 bin yurttaşın göç etmek zorunda bırakıldığını kaydetti.

“Geçmişi unutamayız ama kin ve nefret ikliminin sonsuza dek sürdürülmesini istemeyiz” diyen Benan, Kıbrıs Türk halkının iki devletli bir çözüm için çaba sarf etmeye devam edeceğini söyledi.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Sucuoğlu, şehitlikte bulunan fotoğrafları inceledi.