Tüketici korunmalı

KKTC Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığını stok denetimi yapmaya, Rekabet Yasası kurallarını acil olarak uygulamaya ve piyasada fiyat istikrarını sağlamaya çağırdı.

Dernek Genel Başkanı Hasan Y. Işık tarafından yapılan açıklamada, “Derneğimiz tüm uyarılarına rağmen fahiş fiyatlarda indirim yerine tırmanışın özellikle temel tüketim maddelerinde sürmesini hükümet nezdinde şiddetle protesto etmektedir” ifadelerine yer verildi.



“Ekonomi ve Enerji Bakanlığını stok denetimi ve Rekabet Yasası kurallarını acil olarak uygulamaya ve piyasada fiyat istikrarını sağlamaya” davet eden Işık, “Tüketicilerden gelen yoğun şikâyetlerden tüccar ve toptancıları stokçuluğa zorlayan enflasyonist piyasaya karşı acil önlemleri alması için derneğimiz hükümeti seçim yoğunluğuna rağmen göreve davet etmektedir” dedi.Işık ayrıca, “Alım güçleri ve gelirleri kayıp olan tüketicilere derneğimiz tam destek vermekte olup çağdaş yaşam standartlarından uzaklaştıran, acımasızca yoksullaştıran bu insafsız enflasyonist iflas etmiş sisteme son verecek önlemleri bu iki aylık seçim sürecinde açıklamaya davet etmektedir” ifadelerinde de bulundu.