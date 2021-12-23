Eşyaları valizine doldurdu

Hüseyin ÇİÇEK

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’nın Yeni Boğaziçi’nde bulunan evinde temizlik görevlisi olarak çalışan Özbekistan uyruklu Zulayko Naimova, hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı.

Hırsızlık olayı izne çıkan Naimova’nın evden çıkarken şüpheli hareketler sergilemesiyle ortaya çıktı. Zanlının durumundan şüphelenen Turgay Avcı, Naimova’nın bavulunu kontrol etti. Bazı eşyalarının hatta yiyeceklerinin dahi çalındığını gören Avcı durumu polise bildirdi.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Tam evden çıkıyordu, yakalandı



Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Engin Yıldız, Yeni Boğaziçi’nde Özlem ve Turgay Avcı çiftine ait evde hizmetli olarak çalışan zanlının, 18 Aralık 2021 tarihinde Yeni Boğaziçi’nde izne ayrılmak için evden çıktığı sırada valizinde yapılan kontrolde muhtelif ev eşyaları, kıyafet, yiyecek, temizlik malzemeleri ve makyaj malzemeleri bulunduğunu söyledi. Polis, çalıntı eşyaları bulan Turgay Avcı’nın durumu kendilerine bildirdiğini ifade etti.Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını belirten Yıldız, zanlının 21 Aralık 2021 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.Yıldız, zanlının ifadesinde eşyaların çöpe atılacağını ve bundan dolayı aldığını söylediğini aktardı.Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığın ifade eden Yıldız, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme zanlı Zulayko Naimova’nın yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 15 bin TL nakit teminat ödemesi ve 2 kefilin 75’er bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek teminata bağlanmasına emir verdi.