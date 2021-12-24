Hislerine tercüman oldu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve bazı milletvekili adayları Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile İnşaat Taşeronları Birliğini ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Özyiğit ziyaretlerde yaptığı konuşmada, seçimlere yönelik çalışmalar, özellikle de inşaat sektörüne yönelik bakış açıları ve projeler ile ilgili bilgi verdi.

Pandeminin yarattığı koşullar ve ülkedeki ekonomik krizden tüm alanlar gibi inşaat sektörünün de olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Özyiğit, bilinmezliğin yanı sıra sadece gün içerisinde 3-4 kez değişen kur dengelerinin bile iş yapılmasının önünde engel teşkil ettiğini belirtti.



TDP olarak her alanda planlamadan yana olduklarını, bu çerçevede inşaat sektörünün de planlı gelişmesinden yana olduklarını belirten Özyiğit, bu bağlamda imar planlarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Gürcafer: Çok endişeliyiz

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de yaşanan gelişmelerden ötürü çok endişeli olduklarını ve bu seçimi çok önemsediklerini söyledi.

Seçimlerin Kıbrıs Türk toplumunun kendi geleceği ile ilgili olduğunu belirten Gürcafer, “Ya bu mücadeleye inancı artacak ve daha fazla bu mücadeleye yoğunlaşarak bunu başarabilmek için bu kavgayı yükseltecek ya da teslim olacak. Dolayısıyla bu tür değerlere sahip çıkan partilerin bu süreçte başarılı olması bizim için çok önemli” dedi.

Amca: İş yaşamı felç oldu

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca da konuşmasında pandeminin yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini belirterek, bu dönemde ekonomik kriz ve döviz kaynaklı sorunlar nedeniyle iş yaşamlarının felç olduğunu söyledi.