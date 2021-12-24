Birlik mesajı verildi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP'nin aday sıralama seçimi sonrası oluşan 50 milletvekili adayı dışındaki aday adaylarıyla bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmasında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



“Vefa Demokrat Parti’nin karakteridir” diyen Ataoğlu, “Bir ve beraber olduğumuz sürece, ortaya koyduğumuz tüm hedeflere, partimizi ve ülkemizi taşıyabileceğiz. Birlikte yol yürümeye, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Demokrat Parti'nin büyük bir aile olduğunu belirten Ataoğlu, “87 aday adaylığı başvurusu arasından üyelerimiz demokratik kurallar çerçevesinde 50 adayımızı belirledi. Bilinmesini isterim ki, sizlerin de katkıları ile aday seçilen 50 adayımızın dışında kalan ker bir üyemiz, bizler için aynı değer ve aynı önemdedir” dedi.Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti’nin köklü bir parti olduğuna vurgu yaparak, “Demokrat Parti KKTC’nin en köklü 3 partisinden birisidir. Kökleşen ve her geçen gün daha da büyüyen DP’nin her bir üyesinin, bu büyüme ve güçlenmede payı büyüktür” dedi.