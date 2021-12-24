Yargı çıkmazı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkemeye heyeti dün dosya üzerinden yaptığı ‘incelemenin’ ardından 4 yılı aşkın bir süredir cezaevinde bulunan Kavala’nun tutukluluğunun devamına hükmetti. Osman Kavala’nın tutukluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verilirken, üye hakimlerden biri muhalefet şerhi koydu. Üye hakim muhalefet şerhinde, Kavala’nın savunmasının alınmış olması, delillerin toplanmış olması, dosyanın geldiği aşama ve bu aşamadan sonra Kavala’nın delil karartma ihtimalinin olmadığını belirtti.

Mahkeme oy birliği sağlayamadı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin yaptığı değerlendirmede, Kavala’nın tutukluluğuna dair yapılan son değerlendirmeden bu yana hukuki durumda değişiklik olmadığı belirtildi. Mahkeme gerekçesinde, ‘Kavala’ya isnat edilen suçun vasıf ve niteliği, yargılamanın geldiği aşama, müsnet suçlara ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunmasını ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını’ belirtti ve Kavala’nın tutukluluğuna oy çokluğuyla karar verdi.

Üye hakim muhalefet şerhi koydu



Osman Kavala’nın tutukluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verilirken, üye hakimlerden biri muhalefet şerhi koydu.Üye hakim muhalefet şerhinde, Kavala’nın savunmasının alınmış olması, delillerin toplanmış olması, dosyanın geldiği aşama ve bu aşamadan sonra Kavala’nın delil karartma ihtimalinin olmadığını belirtti. Muhalefet şerhinde üye hakim, tutukluluğun bir tedbir olduğunu belirterek, Kavala hakkında bir veya birkaç adli kontrol hükmünün uygulanabileceğini ve adli kontrol tedbirleriyle de istenen amaca ulaşılabileceğini ifade ederek, çoğunluğun görüşüne katılmadığını ifade etti.Kavala'nın yargılandığı birleştirilen Gezi Davası'nın bir sonraki duruşması 17 Ocak'ta görülecek.