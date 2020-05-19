Güney’de bir yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta Bugün yapılan bin 883 test sonucunda bir yeni corona virüs vakasına rastlandı. Bugünkü Yeni vakayla birlikte toplam corona virüs vaka sayısı 918’e yükselmiş oldu.

Öte yandan Güney’de hastanede tedavi gören sadece 5 vakanın kaldığı, diğer vakaların evde izloasyon altında oldukları kaydedildi.

Güney Kıbrısta bugüne kadar 24 kişi corona virüsten hayatını kaybetti