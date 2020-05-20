19 Mayıs kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Bakanlık yetkililerinin de katıldığı çelenk koyma töreni, saat 10.00’da gerçekleştirildi. Törende saygı duruşunda da bulunuldu.

Başbakan Ersin Tatar ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de yayımlanan özel programda, internet bağlantısıyla öğrencilerle sohbet etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, saat 11.00’de canlı olarak yayımlanan BRT’nin Gündem Özel Programı’nda öğrencilerle görüntülü sohbet eden Başbakan Tatar ile Bakan Çavuşoğlu, gençlerden gelen soruları yanıtlayıp bilgiler verdi.

Akıncı: Gençlerimizle hepimiz gurur duyduk

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için mesaj yayımladı.

Gençlerin virüs salgını sürecindeki duyarlılığının ve sorumlulukla davranmasının herkese ilham verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “bilgisini, enerjisini, zamanını, emeğini virüs salgınına karşı mücadelenin farklı alanlarında ortaya koyan siz gençlerimizle hepimiz gurur duyduk” dedi.

Akıncı, Kıbrıs Türk gençliğinin, insanlığa ve toplumuna karşı sorumluluk taşıyarak, bencillikten uzak, kişisel değil toplumsal yarar için dayanışıp paylaşarak, akıl ve bilime de sıkı sıkıya bağlı kalarak bu zorlu süreçte bir kez daha kendilerini kanıtladığını kaydetti.

Virüs salgınının, gerek ülkede gerekse dünyada birçok alandaki statükonun değişmesi gerektiğini kerese bir kez daha hatırlattığını belirten Akıncı, “Şimdi, daha özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal adaleti gözeten, çevre duyarlılığı olan, bilime ve araştırmaya daha çok önem veren bir gelecek için harekete geçmenin tam zamandır” diye konuştu.

“İlham verdi…”

Gençlerin virüs salgını sürecindeki duyarlılığının ve sorumlulukla davranmasının herkese ilham verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “bilgisini, enerjisini, zamanını, emeğini virüs salgınına karşı mücadelenin farklı alanlarında ortaya koyan siz gençlerimizle hepimiz gurur duyduk” dedi.

Akıncı, Kıbrıs Türk gençliğinin, insanlığa ve toplumuna karşı sorumluluk taşıyarak, bencillikten uzak, kişisel değil toplumsal yarar için dayanışıp paylaşarak, akıl ve bilime de sıkı sıkıya bağlı kalarak bu zorlu süreçte bir kez daha kendilerini kanıtladığını kaydetti.

Üstel: Güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı ve “Bu yıl yaşadığımız olaylar nedeni ile içimiz buruk. Her ne yaşıyorsak yine elbirliği içerisinde birbirimizle kenetlenerek daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız” dedi.

Bakan Üstel, mesajında, Ulu Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Türk İstiklal Harbini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının ve öncülüğünde Anadolu halkının gösterdiği mücadele destanının, kuşkusuz Türk ulusu için ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Oğuz: İstiklal meşalesinin 101’inci yılı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dursun Oğuz, mesajında, şunları dile getirdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla yakılan istiklal meşalesinin 101’nci yılını kutluyoruz.

Atatürk, bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olan bu günü gençlere armağan ederek, ülkenin bağımsızlığının korunmasında gençlere ne kadar değer verdiğini göstermiştir.

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı evlerimizde kutluyoruz. Belki dışarıda kutlamalar yapamıyoruz ama bu durum, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin coşkusunu azaltmıyor. Atatürk ilkeleri ışığında yetişen gençlerimizin, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak ülkemizi ileriye taşıyacaklarına dair inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle anarım.”

Taçoy: 19 Mayıs ruhunu unutmadık

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hizmet ederken, 19 Mayıs ruhunu bir an olsun unutmadıklarını söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı o şanlı yürüyüşün 101’inci yıldönümünü kutladı.

Taçoy, 101 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, küçük bir gemide başlatılan o kutlu yürüyüşün, bugün kocaman bir çınar ağacı olduğunu belirterek, her zaman, Atatürk genci olarak yetiştirilmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını kaydetti.

Kimler mesaj yayınladı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBKK), Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Demokrat Parti Gençlik Kolları, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile LTB Gençlik Meclisi,

KKTC GKK Emekli Astsubaylar Derneği, KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan birer mesaj yayınladı.