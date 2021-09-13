Güneyde okullar hazır

Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 50 bin ilkokul ve 12 bin ana okulu öğrencisinin bugün ders başı yapacağı haber verildi.

Fileleftheros’un “62 Bin Çocuk İçin İlk Zil” başlıklı haberinde ilkokul ve okul öncesi eğitim merkezlerinin bütün sınıflarında yüz yüze eğitim yapılacak. Bu yıl ilkokulların bütün sınıflarında toplam 48 bin 819 öğrenci eğitim görecek. Geçen eğitim yılındaki ilkokul öğrencisi sayısının 52 bin 124 olması nedeniyle bu yılki öğrenci sayısında yüzde 4 düşüş kaydedildiği belirtildi.

Haberde, yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitimin sıkı pandemi önlemleri altında yüz yüze gerçekleştirileceği 2021-2022 ders yılında ilkokul birinci sınıf öğrencisi sayısının bir önceki yıla göre az, diğer sınıflardaki öğrenci sayısının fazla olduğu, bunun da ilkokullarda eğitim süresinin 6 yıla uzatılmasından kaynaklandığı kaydedildi.