Öğrencilere başarı dilendi

Cemre Peral YANIKER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli İlkokulu’nu ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılını başlattı, okula yapılan ek derslikleri gezdi.

2021- 22 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne ayrıca, Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarları, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, ilgili Bakanlık müdürleri ve diğer yetkililer de katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner, Milli Eğitim Kültür Bakanı Amcaoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Benli ve Gönyeli İlkokulu Müdürü Rauf Öztüccar konuşma yaparak, yeni eğitim öğretim yılını kutladı, öğrencilere başarılar diledi.

Tören ardından, okul yetkilileri eşliğinde derslikler gezildi ve öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelindi.

Tatar: Bu devletin neyi varsa sizlerindir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir törende bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Covid-19 döneminde yaşanan büyük sıkıntılara rağmen, sürecin en iyi şekilde yönetildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, aşılanma ile de sürecin daha kolay aşılacağını belirtti.

“Sadece bu okulda değil bütün okullarımızda yeni eğitim yılına başlayacak çocukları gözlerinden öpüyorum. En iyi eğitimi almak sizlerin hakkıdır” diyen Tatar, kendi ilkokul yıllarından, öğretmen ve arkadaşlarından bahsederek, o dönemin en mutlu dönemi olduğunu söyledi, öğrencilere bu yılların değerini bilmeleri nasihatinde bulundu.

Tatar, “KKTC’nin bağrından çıkan mücahit bir halkın evlatlarısınız. İnşallah gelecekte bu ülkenin yönetimi sizlere devrildiğinde çok iyi yöneteceksiniz. Sizleri seviyorum. Sizlere güveniyorum, bugün sizin gününüzdür” dedi.



Saner: Yaşayarak öğrendik

Başbakan Ersan Saner de, yüz yüze eğitimin herkese hayırlı olmasını dileyerek, Covid-19 salgının getirdiği sıkıntılarla, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın tüm kadrolarının yoğun çalışmaları neticesinde yüz yüze eğitimin başlamış olduğunu söyledi.

“Covid-19 salgınından yeni bir tecrübe edindik. Her ne kadar Eğitim Bakanlığımız ve öğretmenlerimiz çok iyi bir planlama yapmış olsa da yüz yüze eğitimin karşılığını online eğitimde görmenin mümkün olmadığını hep birlikte gördük” şeklinde konuşan Saner, öğrencileri, öğretmenleri ve okullarıyla kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bunun devamını sağlamak için hükümet olarak tüm gayreti ortaya koyacaklarını belirtti.

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde durmadıklarını, özel sektörün de desteğiyle eğitim kurumlarını geliştirdiklerini ifade eden Saner şöyle konuştu:

“4 tane yeni okul 3 tane ek derslikle birlikte inşa edilen toplam 7 okulumuzun açılışını onur ve gururla yapacağız. Devlet özel sektör işbirliğine katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Katkı koyan insanların geleceğe yazmış oldukları bir tarih vardır. Bu tarihi buradan selamlıyorum. Bu hafta her gün bir okul açılışı yapacağız. Bu bir ilktir. Temennim bizden sonra gelenlerin 7 değil, 17 yapması yönündedir.”

Saner, öğretmenlere de çağrıda bulunarak, öğretmenlerin toplumu eğitme sorumluluğu da olduğunu ifade etti ve aşı seferberliği konusunda destek talep etti.

“Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum” sözünü hatırlatan Saner, “29 kere 40 yıl öğretmenlerimizin kölesiyiz” diyerek, bu okuldan ülkenin üst kademelerinde hizmet veren bir çok yönetici çıkmıştır inancım daha bir çok başarılı yönetici, iş adamı, alim ve bilgin çıkacağı yönündedir dedi.

Amcaoğlu: Bu okulun ilk mezunlarındanım

Bakan Amcaoğlu da yaptığı, konuşmada, 2021-22 eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diledi.

“Yıllar önce bu okulun kapısının önünde duran, eğitimine burada başlayan ilk çocuklardan, bu okulun ilk mezunlarındanım” diyen Amcaoğlu, eğitimin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, Covid-19 salgını ve getirdiği ekonomik zorluklarla mücadele ederken, okulların da ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirtti.

Bugün yeni eğitim öğretim yılının açılışından öte, bir buçuk yıldır ara verilen eğitime tekrar başlamış olmanın önemine dikkat çeken Amcaoğlu, hayata geçirilen tüm bu çalışmaların bir ekip işi olduğunu kaydetti ve katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti.

Son olarak öğretmenlere seslenen Amcaoğlu, “Bir buçuk yıldır sırtınızdaki ve halen devam eden yükün farkındayız. Size helal olsun. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Benli: Dünyalı çocuklar yetiştirmek…

Gönyeli Belediye Başkanı Benli ise yaptığı konuşmada, iletişim ve ulaşımın gelişmesiyle dünyanın hızla küçüldüğünü, gelecekte dünyanın daha da küçüleceğini göz önüne alarak, çocukların geleceğe adapte olacak şekilde yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

“Sorumluluğumuz ulusal değerlerle yüklenmiş, dünyalı çocuklar yetiştirmektir. Bu da işbirliği ve güç birliği gerektirmektedir” şeklinde konuşan Benli, eğitim paydaşlarından biri olarak ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

8 yıl önce başlayan ve etap etap ilerleyen okul binasının yenilenmesi çalışmalarının 3 etabının tamamlanmasının ve 4’üncü etabının açılışının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Benli, Türkiye Cumhuriyeti, belediye ve hükümetin desteğiyle ilerleyebildiklerini söyledi ve katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

Öztüccar: İki mutluluğu birlikte yaşıyoruz

Okul müdürü Rauf Öztuccar ise, 2 mutluluğu birlikte yaşadıklarını, hem çok özledikleri okul ve öğrencilerine kavuştuklarını hem de okulun 3 blok eski binasının yıkılıp yeniden inşaatının tamamladığını söyledi.

Gönyeli İlkokulu’nun başarı dolu bir tarihi olduğuna dikkat çeken Öztüccar, 1974 yılı sonra taşınılan mevcut binanın yeterliliğini yitirmiş olduğunu, etaplar halinde çalışmalar sonucu şimdiki çağdaş haline getirildiğini belirtti.