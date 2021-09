İtibarımızı iade edin

Anıl IŞIK

Görev süresinin dolması nedeniyle veda ziyaretleri yapan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Spehar’a Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorunu ile ilgili pozisyonunu yeniden anlattığını belirtti.

Spehar ile görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Spehar’a yaptığı katkılardan ve özellikle iki taraflı teknik komitelerin çalışmasında ortaya koyduğu irade ve destekten dolayı teşekkür ederek, ileriki süreçte yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.

Tatar, “Spehar, pandemi döneminde uzun zaman kapalı kalan kapıların açılması aşamasında ağırlığını koymuştu. Kapıların açılmasının öncesinde iki taraflı teknik komitelerin çalıştırılmasında da Sayın Spehar’ın ve ekibinin büyük gayretleri olmuştur” dedi.



“Bir hafta sonra New York’ta olacağız”

Spehar’a Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorunu ile ilgili pozisyonunu tüm samimiyeti ile yeniden anlattığını belirten Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir hafta sonra New York’ta olacağız. Orada çeşitli toplantılar olabilir. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile görüşme olacak. Ben, Sayın Spehar’a Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunda değişiklik olmadığını ve olmayacağını anlattım. Kıbrıs’ın gerçeklerine baktığımızda bizim uluslararası toplumdan ve Birleşmiş Milletler’den talebimiz, artık eşitlik temelinde bir anlaşmanın kabul görmesidir.

1960 Anlaşmalarına baktığımızda orada iki kurucu, ortak halk vardır. 1974’ten sonra baktığımızda biz tamamen dışlanıyoruz. Dolayısıyla kendi devletimizi kurarak bugünlere kadar geldik. O bakımdan, egemen eşitliğin tanınması, uluslararası eşit statümüzün kabul görmesi bizi tekrar bir müzakere masasına taşıyabilecek asgari koşullarımızdır.”

Uluslararası toplumun Kıbrıs Türkü’ne yaptığı haksızlıklara değinen Tatar, geçmişe bakıldığında Rum tarafının Kıbrıs’ın tamamını temsil eder bir pozisyonda olmasının da büyük bir haksızlık olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun Kıbrıs Türküne itibarını iade etmesi gerektiğini söyledi.

Ancak egemen eşitlik temelinde başlayacak müzakere sürecinin başarı ile sonuçlanabileceğini ve Kıbrıs’ta adil, nihai ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılabileceğini yineleyen Tatar, Türk tarafının bu pozisyonunu Sheper’a tekrar ilettiğini ve bu anlayışla New York’a gideceğini belirtti.

Spehar: Tatar ve ekibine teşekkürler

Spehar, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

BM yetkilisi Spehar, Tatar’ı görmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, kısa bir süre içinde adadan ayrılacağını ve Tatar’a ve ekibine göstermiş olduğu iş birliğinden ötürü teşekkür etmek istediğini söyledi.

Görüşmede, yaklaşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısını ele aldıklarını ifade eden Spehar, bu toplantının her yıl BM Genel Sekreteri ile görüşmek için “önemli bir fırsat” olduğunu ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın burada, özellikle de BM Genel Sekreteri ile yapacağı görüşmeden “bir şekilde olumlu bir sonuç çıkmasını” ümit ettiğini ifade etti.

Spehar ayrıca, “Sayın Tatar’ı, Anastasiades’i cesaretlendirdiğim gibi, adanın her iki tarafından insanları uzlaşma için bir araya gelmeye ve yürüttükleri uzlaşma çalışmalarına devam etmeye cesaretlendirmeye devam etmesi konusunda cesaretlendirmek istedim, çünkü bu adada Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların bir birini anlamasının, bir biriyle görüşmesinin ve birlikte çalışmaya devam etmesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, barış için vazgeçilmez bir zemindir” diye konuştu.

Üçlü görüşme gündemde yok

Spehar, New York’ta yapılacak BM Genel Kurul toplantısı sırasında BM Genel Sekreteri Guterres ile iki liderin bir araya geleceği üçlü bir görüşmenin yer alıp almayacağına ilişkin bir soru üzerine, “Şu an için ikili görüşmelerin yapılması bekleniyor. BM Genel Sekreteri, New York’ta, Kıbrıs konusuyla ilgili tüm taraflarla ayrı ayrı bir araya geliyor. Bu görüşmeler kesinlikle yapılacaktır. Üçlü bir görüşme ya da bu türden bir görüşmenin yapılıp yapılmayacağı New York’ta karar verilecek bir konudur” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021, 10:19