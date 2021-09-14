Taşımacılar istediğini aldı

Başbakan Ersan Saner’in toplu taşımacılarla gerçekleştirdiği görüşmede minibüs, otobüs ve dolmuş yolcu tarifesi ücretlerine yüzde 50 artış yapılması konusunda uzlaşı sağlandı.

Verilen bilgiye göre, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Derneği Başkanı, Menteş Aytaç, Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KTÇKAİD) Koordinatörü Uğur Solyalı ve beraberlerindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlıkta gerçekleşen görüşmede Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Başbakan Ersan Saner’in ilgililerle yaptığı görüşme uzlaşıyla sonuçlandı ve minibüs, otobüs ve dolmuş yolcu tarifesi ücretlerine yüzde 50 artış yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

Lionslardan Saner’e ziyaret

Başbakan Ersan Saner, Mağusa Kale Lions Kulübü yeni dönem Başkanı Özlem Bilgehan ve beraberindeki yönetim kurulu heyetini kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde, Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Bilgehan, yeni dönemdeki projeleri ve yapılacak çalışmalar hakkında Başbakan Saner’e bilgi verdi.

Başbakan Saner de, Mağusa Kale Lions Kulübü’nün çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi. Saner, halkın yararına halk için yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu da söyledi.

Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Bilgehan, Başbakan Saner’e desteklerinden ve ilgisinden dolayı teşekkür ederek, çiçek ve Bilgehan’ın dönemine ait kulüp flamasını takdim etti.

Saner: Eğitime farklı şartlarda başladık

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın koordineli çalışması sonucu yüz yüze eğitimi, önlemlerle, geçmiş yıllara oranla çok farklı şartlarda başlattıklarını belirtti.

Katıldığı bir televizyon programında Covid önlemleri yanında, yeni açılan okullar ve dersliklerle önemli bir potansiyel yakaladıklarını ifade eden Başbakan Ersan Saner, yeni eğitim yılı, ülke ekonomisi, asgari ücret ve kurultayla ilgili soruları yanıtladı.

Uzun bir aradan sonra eğitimin başladığına, çocukların, okul ve öğretmenlerine kavuştuğuna işaret eden Başbakan Saner, “Hükümetimizin, ilk günden beri en önemli gündem maddelerinden birisi olan yüz yüze eğitim için arkadaşlarımız çok büyük çaba sarf etmişlerdir. Yüz yüze eğitimin yerini başka hiçbir şey alamaz” dedi.

Hükümetin, ülkenin geleceği için her türlü önemli almaya devam edeceğini ifade eden Başbakan Saner, muhalefetin ise somut öneri ve fikirlerle katkı koymak yerine sadece eleştirme yolunu tercih ettiğini belirtti.

Saner, “Kendi dönemlerinde kitap dağıtamayan bakanlık yerine şimdi 7 tane okulun açılışını gerçekleştiren bir bakanlık. Kamu-Özel işbirliği içinde bir planlama ile bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özel okullarla eğitime katkı koyan ailelere teşekkür ediyoruz” dedi.

Sürdürülebilir eğitim için aşılanmanın önemine vurgu yapan Saner, şu ana kadar ülkeye 672 bin doz aşı gelmesine rağmen toplumun sadece yüzde 50’sinin aşılandığını hatırlattı.

“Örtülü ödenekten sadece sağlık harcaması…”

Devletin ödemekle yükümlü olduğu maaşlar ve gelir- gider dengesi açısından bazı sıkıntıların bulunduğunu kaydeden Saner, “Kendi örtülü ödeneğimden sağlık hariç tek kuruş harcanmamıştır. Tüm kaynaklar Sağlık Bakanlığı bütçelerine aktartılmıştır. Test yağılması için araç alımları dahil… Bütün yatırımlar neredeyse iptal edildi, sağlığa aktarıldı” dedi.