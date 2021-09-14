Yüzler güldü

Ömer KADİROĞLU

Pandemi nedeniyle son iki yıldır büyük bir bölümü online geçen ilköğretimde yüz yüze eğitim nihayet dün başladı.

Uzun bir aranın ardından arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan öğrenciler mutluluk yaşadı. İlköğretim Dairesi’ne bağlı 125 okulda ilk ders zilinin çalmasıyla yaklaşık 24 bin öğrenci maske- mesafe-hijyen kuralları çerçevesinde sınıflardaki yerini aldı.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullar da bugün ders başı yapacak.

Böylelikle kamu ve özel okullar dâhil yaklaşık 50 bin öğrenci ve 5 bin 800 öğretmen okullara dönmüş olacak.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla veliler de dün okul yolunu tuttu. Çocuklarını okula götüren veliler hem heyecanlı hem de endişeli olduklarını söyledi.

Diyalog’a konuşan veliler, yüze yüze eğitimde yine aksaklık yaşanmasından, çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Veliler ne dedi…?

Gökhan Yazıcı

“Uzun bir aradan sonra yeni bir heyecanla çocuklarımız eğitime başladı. İnşallah bu yıl iyi bir şekilde eğitim süresi tamamlanır. Temennimiz bu salgının bir an önce bitmesi ve çocuklarımızın verimli bir şekilde eğitimlerine devam etmesidir. Bu yıl eğitim yılının kesintisiz devam edileceğine eğer herkes dikkat ederse inancım vardır. Çocukların eğitimden uzak kalmaması iyi bir şey değil umarım sorunsuz bir şekilde bu yıl tamamlanır.”

Özgür Dergi

“Hem çocuklar hem de bizler okullarda yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı heyecanlıyız. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle çocuklar eğitimden geri kaldı. Devlet bu konuda iyi bir karar aldı çünkü yüz yüze eğitim daha verimlidir. Ancak biraz endişelerim var. Sanki bu yıl da eğitime ara verilebilir gibi bir düşünce içerisindeyim.

Fatma Karabacak

“Hem heyecanlıyız hem de korkuyoruz. Bu yıl eğitim yılının sorunsuz bir şekilde tamamlanacağı ve aksamayacağı yönünde bir inancım yok ancak temennim bu yılın sorunsuz olmasıdır. Çocuklarımız uzun bir süredir eğitimden uzak kaldı. Bu nedenle de bir yıl daha kaybetmekten korkuyoruz.”

Derya Saraç

“Yüz yüze eğitime uzun bir aradan sonra tekrar başlandı. Hem çocuklarımız hem de biz oldukça heyecanlıyız. Biraz tedirginlik yaşıyoruz ancak yüz yüze eğitimin başlaması kesinlikle gerekliydi aksi halde cahil bir nesil oluşacaktı. Umarım bir sorun olmadan bu yıl eğitim süreci aksamadan tamamlanır.”

Şohratcan Çağrıyiv

“Benim çocuğum ikinci sınıfa geçse de hem o hem de ben oldukça heyecanlıyız. Çocuklarımız uzun bir süre yüz yüze eğitimden ve okullarından uzak kalmıştı. Ümit ederim ki bu yıl sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde eğitimlerine devam edebilsinler. Eskiden çok endişe yaşıyordum ancak şu an biraz toparlanmaya başlandığı için o kadar çok endişem yoktur.”

Songül Şanverdi

“Çocuklarımız mutlu bizler de hem heyecanlı hem de endişeliyiz. Çocuklar uzun bir süre eğitimden uzak kaldılar umarım bu yıl sorunsuz olarak eğitim yılı olur. Online eğitim modeli denenmişti ancak derslerinde çocuklar gerileme yaşadı. Bu nedenle ümit ederim ki sorunsuz bir eğitim yılı olur.”

Oğuzhan Ünver

“Uzun zamandır okulların açılması bekleniyordu ve nihayet yüz yüze eğitim başladı. Mutluyuz ve heyecanlıyız. Bu yıl eğitimin sorunsuz ve kesintisiz tamamlanabilmesi için alınan tedbirlere uymamız gerekmektedir. Kazasız belasız bir eğitim yılı olmasını temenni ediyorum.”

Zahide Ünver

“Yerel vakalar endişe verse de umarım bu yıl sorunsuz bir şekilde eğitim yılı tamamlanır. Benim çocuğum bu yıl ilk kez okula başlıyor. Tüm çocuklar uzun süre okullarından ve yüz yüze eğitimden uzak kalmıştı. Temennimiz iyi bir şekilde bu yılın tamamlanmasıdır.”



