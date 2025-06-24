Savaştan kaçanlar adaya sığınıyor

İran savaşı yüzünden ülkeyi terk eden binlerce İsrail vatandaşının uçak ve gemilerle Güney Kıbrıs’a akın ettiği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre; dün Larnaka’ya 21 charter sefer düzenlendi. Rum kaynakları, sefer sayısının önümüzdeki günlerde daha da artabileceğini belirtiyor.

Özellikle Larnaka ve civarındaki tüm otellerin dolduğu, pansiyon kiralamak isteyenlerin sayısında patlama yaşandığı bildirildi. Rum kaynakları, Larnaka Havaalanı ve limanıyla Baf Havaalanı ve Limasol limanının benzeri görülmemiş bir yoğunluk yaşadığına dikkat çekiyor.

Yolculara çağrı

Adaya gelen yolcu sayısının artması nedeniyle hava ve deniz limanlarında olağanüstü önlemlerin alındığı belirtilirken, Hermes Airports tarafından yapılan açıklamada; yurt dışına seyahat edecek yolcuların 3 saat önceden havaalanında olması istendi.

Bilet ve pasaport kontrollerinin yanı sıra güvenlik amaçlı uygulamalar yüzünden yolcuların hava alanlarında uzun süre beklemek zorunda oldukları kaydedildi.

Rum Otelciler Birliği yetkilisi de, ada genelinde otellerin yüzde yüz doluluğa ulaştığını, her geçen gün rezervasyon taleplerinin arttığını bildirdi. Larnaka ve civar bölgelerde ev kiralama ve satın alma taleplerinin de arttığı kaydedildi.