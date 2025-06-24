Talepleri karşılamak zorunda

Güney Kıbrıs'ın, çeşitli ülkelerin vatandaşlarının tahliyesinde transit istasyonu olup, bölgedeki savaşa müdahil olmasa da ABD ve Fransa ile imzaladığı anlaşmaların görmezden gelinemeyecek taahhütler içerdiğine işaret edildi.

Fileleftheros gazetesi; “Kıbrıs, Fransa ve ABD ile Anlaşmalarla Bağlı” başlıklı haberinde, ABD’ye destek, ikmal ve hizmet sağlamakla yükümlü olan Güney Kıbrıs’ın Fransa’ya da tahliye operasyonu devam ettiği sürece Fransa'ya personel, malzeme, silah, mühimmat, araç, uçak ve gemi konuşlandırma imkanı tanımak zorunda olduğunu kaydetti.

Gazete, Fransa ile 2017’de savunma iş birliği anlaşması imzalayan Güney Kıbrıs'ın 2022’de de kriz anında Bahreyn, Mısır, Irak, İran, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen’den Fransız vatandaşlarını ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesinde "ara istasyon" olarak kullanılmaya imkan sağlayan anlaşma imzaladığını yazdı.

Gazeteye göre; bu anlaşmalar uyarınca Güney Kıbrıs’a, tahliye operasyonunun gerektirdiği sürece transit noktaları da dahil Fransız personel, mal, malzeme, silah, mühimmat, kara aracı, uçak, gemi konuşlandırabilir.

Anlaşma, Fransız personel, görevini yerine getirmek için Güney Kıbrıs içerisinde gerekli hareket serbestisi de tanıyor. Aynı şey tahliye operasyonu çerçevesinde Fransız kuvvetlerinin ya da Fransa adına diğer kuvvetlerin kullanacağı savaş gemisi, uçak ve kara araçları için de geçerli. Karasuları içinde seyir ve hava sahasını kullanım hakkı, belirlenmiş limanların, havalimanlarının, kamu yollarının ve diğer tesislerin kullanım hakkı da dahil. Anlaşma silah ve mühimmatların savaş uçakları ya da savaş gemileri içerisinde kalmasını öngörüyor.

Silah getirilebilir

Fransız personel, Güney Kıbrıs’a talepte bulunması ve talebin onaylanması halinde Güney Kıbrıs içerisine silah sokabilir ve taşıyabilir.

Güney Kıbrıs’tan yetki belgesi alınması şartıyla Fransız personel, uydu sistemi de dahil Güney Kıbrıs’ta telsiz alıcı-verici istasyonu, telefon, telgraf, faks sistemleri veya diğer iletişim araçlarını kurma ve işletme hakkına sahip.