İki yıl kaçabildi

Suna ERDEN

Cezaevinden firar ettikten sonra kayıplara karışan Süleyman Yılkar, önceki gün Güney Kıbrıs’ta ortaya çıktı. Polisin rutin kontrollerinde tespit edilen Yılkar, BM askerleri tarafından Beyarmudu bölgesinde kuzeye teslim edildi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Süleyman Yılkar’ın 7 Şubat 2018 tarihinde saat 19.15 sıralarında Lefkoşa'da Merkezi Cezaevinin dış avlusunu çevreleyen yaklaşık 2 metrelik tellerden atlayıp kaçtığını söyledi.

Polis, zanlının 2 Nisan tarihinde güneyde tespit edildiğini ve BM askerleri tarafından Beyarmudu bölgesinden Kuzey Kıbrıs’a teslim edildiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2020, 10:42