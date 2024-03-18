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İleri adım atıldı

Çin şirketi Vasiliko’daki çalışmalarına yeniden başladı 

İleri adım atıldı
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    Elektrik enerjisi üretimi için doğal gaz kabul terminali ve sıvılaştırılmış doğal gazı yeniden gaz haline dönüştürme yüzer tesisi (SFRU) inşaatı projesini üstlenen Çin devlet şirketi CPP CEO’su ile Rum Enerji Bakanı arasında anlaşma  sağlanmasının ardından inşaat çalışmalarının yeniden başlaması nedeniyle  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis  Vasiliko’yu ziyaret etti.

   Fileleftheros’a göre Hristodulidis ziyaretinin, uzunca bir süredir yarım halde bulunan Vasiliko terminal inşaatı çalışmalarının yeniden başlamasından duyduğu memnuniyetin ifadesi olduğunu söyledi. Doğal gaz ithaline verilen önem ile  sağlayacağı yararlara verdikleri öneme dikkat çekti.
  Öte yandan Alithia CPP CEO’su ile Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun perşembe günkü görüşmeleri sonrasında vardıkları anlaşma uyarınca çalışmaların dün yeniden başladığını ancak anlaşmanın içeriği hakkında detay açıklanmadığını, tarafların SFRU tesisi konusunda birbirlerini suçladığını yazdı.
   Gazete, “Promitheia Konusunda Tam Bir Kargaşa” başlıklı haberinde, Vasiliko terminal inşaatında çalışan müteahhit şirketlerin Rum Doğal Gaz Altyapı Şirketi ETİFA’dan paralarını alamamaları konusunun halen tahkim mahkemesinde olduğunu, ETİFA ile Enerji Bakanlığının, usun süreli kesinti öncesinde yapılan çalışmaların kalitesini gündeme getirdiğini, perşembe günkü görüşmenin bu atmosferde gerçekleştiğini yazdı. 

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