Farkındalık yaratıldı

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu ekibi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde, 1857 yılında eşitlik uğruna canını veren 129 kadının anısına, farkındalık olması adına uyguladıkları, "3 dalda 3 kadın 3 plaket" etkinliğini gerçekleştirdi.

Etkinliğe derneğe bağlı Çağdaşlar Korosu’nun Şefi Oskay Hoca ve eşi, geçtiğimiz yıllarda plaketle taçlandırılan Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Şifa Çolakoğlu ile Sevilay Sadıkoğlu, Leman Cankat, Sevil Emirzade, Dudu Barkınay, Hülya İmre ve Hamide Kale de katıldı. Etkinlikte söz alan katılımcılar, duygularını aktardı.

Derneğin kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla seçilmiş ilk fahri üye olan Afet Özcafer’e plaket sunuldu. Dernek Başkanı Hayriye Tokyay, kadınlara verilen bu plaketlerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü farkındalığını artırdığı gibi kadınları üretmeye teşvik ettiğini ve onları onurlandırmanın bir yolu olduğunu belirtti. Derneğin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda kadınların güçlenmesine katkı sağladığını vurgulayan Tokyay, bu tür faaliyetlerin kadınları motive ettiğini ve birlikte güçlendiklerini ifade etti.

Dernekten yapılan açıklamada etkinlikte plaket takdim edilen kişiler şöyle:

Şirin Zaferyıldızı KKTC Kültür Dairesi Müdürü (Şeref ve Onur)

Zehra Özkıraç İş insanı (Başarı)

Lale Atamtürk Sanatçı (Basın–Sanat)

Afet Özcafer 10. yıl (Onursal Üye)



