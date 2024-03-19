Küçükbaş  hayvancıya  yem desteği

Kuraklık nedeniyle, küçükbaş hayvancıyı desteklemek amacıyla Türkiye’nin hibe ettiği 9 bin 400 ton arpanın 3 bin 300 ton olan ilk sevkiyatı dün öğleden sonra Gazimağusa Limanı’na geldi.

9 bin 400 ton yemlik arpanın 4 bin küçük işletmenin günlük yem ihtiyacının dörtte birini karşılayacağı bildirildi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yemlik arpayı taşıyan gemi yanaşırken Gazimağusa Limanı’nda açıklamalarda bulundular

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın adayı son ziyaretinde küçük baş hayvancıya destek sözü olduğunu hatırlatarak, “Sayın Bakanla birlikte çalıştık şu anda açıkta biraz sonra yanaşacak. Küçükbaş hayvan yemi olarak 3 bin 300 ton arpa geliyor. Toplam 9 bin 400 tona oluşacak 3 sevkiyatla” dedi.

Büyükelçi Feyzioğlu, hibe arpanın 4 bin küçük ve orta boy işletmecinin günlük hayvan yemi ihtiyacının dörtte birini Türkiye olarak karşıladıklarını ifade etti.

Feyzioğlu, “Türkiye ve KKTCC Türkiye ve Kıbrıs Türkü daima el ele bunu da burada somut olarak görüyoruz” dedi.

Büyükelçi Tarım Bakanı’na Başbakan’a hükümete iş birliklerinden ve yakın çalışmalarından dolayı teşekkür etti, hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş 2022-2023 yılının kurak bir yıl olduğunu belirterek, bundan dolayı hükümetin ve Türkiye’nin üretimin devamı açından ciddi katkılarda bulunduklarını söyledi.

Çavuş, hibe arpanın, üreticinin sürdürülebilirliği yakalayabilmesi ve böylelikle üretimin büyüyerek devam etmesi açısından önemine değinerek, her koşulda üretimin ve üreticinin yanında olduğunu söylediği Büyükelçi Metin Feyzioğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti.

