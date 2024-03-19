Teşkilatta  ‘deprem’

Hüseyin ÇİÇEK

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) meydana gelen ‘sahte diploma’ skandalının boyutları polis teşkilatında üst makamlara kadar uzandı. Teşkilatın en gözde amirlerinden olarak bilinen Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel dün akşam saatlerinde ifadeye çağrıldı. İddiaya göre; Barış Sel sahte doktora diplomasını tedavüle sunmakla suçlanıyor. Barış Sel’in ifadesini Lefkoşa’da üst rütbeli bir subayın aldığı belirtildi.

Barış Sel’in ifadeye çağrıldığı ve gözaltına alındığı yönündeki haberler kısa sürede yayıldı ve ülke genelinde şok etkisi yarattı. Barış Sel’in yanı sıra YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın koruması polis subayı Şerif Avcil’in bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Şok etkisi yarattı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde 5 Şubat tarihinde başlayan ve 10’u aşkın kişinin tutuklandığı sahte diploma soruşturmasının ucu polis teşkilatına dayanırken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın koruma polisi müfettiş Şerif Avcil’in ardından dün Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel de tutuklandı.

Meslek hayatına onlarca başarı sığdıran, 17 takdirname alan Sel’in tutuklandığına dair haberler şok etkisi yarattı.

Mali Şube’de ifadesi alındıktan sonra tutuklandığı belirtilen Sel’in KSTÜ’den sahte doktora diploması aldığı ve tedavüle sürdüğü iddia edildi.

Babama iftira atıldı

Sel’in bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, oğlu Volkan Zeki, babasıyla ilgili çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Babasının Ankara Polis Akademisi’ni Kıbrıs dönem birincisi olarak 1997 yılında bitirdiğini söyleyen Sel, çıkan haberlerin babasının önünün kesilmek için atılan iftira olduğunu kaydetti.

Sel açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bütün emeğini, zamanını ve hayatını bu teşkilata adayan babam gibi bir adama atılmaması gereken bir iftiradır. Kimler bu işin arkasındaysa onları kınıyorum...”

Refiker de mahkemeye çıkarılacak

Bu arada geçtiğimiz Cuma günün tutuklanan YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın koruması polis subayı Şerif Avcil’in de bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.