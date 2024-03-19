‘İnsan yapımı bir felaket’

Birleşmiş Milletler ve DSÖ'den Gazze'de yaşananlarla ilgili önemli açıklamalar geldi. BM, yaşananları "insan yapımı bir felaket" diye tanımlarken halkın yarısının açlıkla karşı karşıya kaldığını bildirdi. DSÖ'den yapılan açıklamada da Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü, çok daha fazla gıdanın girişine izin verilmediği takdirde 1 milyondan fazla kişinin risk altında kalacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Gazze'deki gıda güvensizliğine ilişkin son raporun sivillere yönelik sahadaki koşullar hakkında dehşet verici bilgiler içerdiğine dikkati çeken Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin yarısından fazlasının gıda kaynaklarını tamamen tükettiğini ve felaket boyutunda bir açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Guterres, “Gazze'deki Filistinliler korkunç düzeyde açlık ve acı çekiyor. IPC'ye göre, bu şimdiye kadar herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek insan sayısıdır. Bu tamamen insan yapımı bir felaket ve rapor bunun durdurulabileceğini açıkça ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu raporun, Gazze’de acil insani ateşkes ihtiyacına işaret ettiğini kaydeden Genel Sekreter, İsrailli yetkililere, "Gazze genelinde insani yardımlara tam ve sınırsız erişim sağlamaları ve uluslararası topluma da BM’nin insani çabalarına tam destek vermeleri" çağrısında bulundu.

Bir uyarı da DSÖ'den

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan kıtlık ve bunun getireceği tehlikelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de yaşanan açlığın "kahredici" olduğunu ve kıtlık yaşanmasının an meselesi olduğunu bildiren Ghebreyesus, bunun kısa ve uzun vadede sağlık açısından tehlikeli sonuçları olabileceğini belirtti.