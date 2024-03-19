Tezkereler onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Zorlu Töre başkanlığında saat 12.30 sıralarında yasama göreviyle toplandı.

Toplantıda, sunuşların ardından özel gündemde yer alacak işler bölümünde “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı” ele alındı.

Komitelerden gelen tasarı ve öneriler bölümünde “Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile “Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü.

Yasama göreviyle toplanan Meclis Genel Kurulunda ilk olarak onaya sunuşlara yer verildi.

İlk olarak Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin gündeminde bulunan Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Kurul daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan "Tastik Memurları Yasa Tasarısı’"ın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresini oy birliğiyle onaylandı.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı’nın genel kurul’a üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin ivedilikle görüşülen "Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi"nin genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle onaylandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen "Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nın genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin, "Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nın genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle onaylandı.

Genel Kurulda daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman 62’nci madde tahtında söz aldı.

Erhürman eleştirdi, Ertuğruloğlu cevapladı

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yürütülen Kıbrıs politikaları ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise yürütülen politikayla ilgili farklı algıların oluştuğunu belirterek, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vurgusu yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 62’inci madde tahtında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İstatistik Kurumu ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komitesi’ne gelmeye başlayan verilerden, Hayat Pahalılığı hesaplamasında yanlışlık yapıldığının somut olgu olarak ortaya çıktığını söyledi.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa değinen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarında kullandığı kavramların “anlaşılmaz” olduğunu ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs İle İlgili Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Tatar’ı anlamasının mümkün olmadığını savundu. Erhürman, Tatar’a “konudan uzak” eleştirisinde bulunarak, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum önünde böyle temsil edilemeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Erhürman’ın ardından söz alarak yaptığı konuşmada, savundukları politikayla ilgili farklı algıların oluşmasını yanlış ve tehlikeli bulduğunu söyledi. Ertuğruloğlu, “Savunduğumuz politikanın temeli, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüdür. İki taraf masaya oturacaksa iki devlet olarak oturacak demektir.” ifadelerini kullandı.

Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi bugün saat 10.00’da yapılacak.