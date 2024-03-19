İki ayrı oyun

Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun “Uçan Bisiklet” oyunu çocuklar, “Parkta Güzel Bir Gün” oyunu ise büyükler için sahnelenecek.

Verilen bilgiye göre, “Parkta Güzel Bir Gün” 25-27-29 Mart tarihlerinde saat 20.00’de, “Uçan Bisiklet” çocuk oyunu ise 23 Mart ve 30 Mart Cumartesi saat 18.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosunda seyirciyle buluşacak.

Kieran Lynn’nin yazdığı, Kıymet Karabiber’in yönettiği “Parkta Güzel Bir Gün” oyununda, Melihat Günalp, İzel Seylani ve Aytunç Şabanlı rol alıyor.

Oyunda, parkta güzel bir gün geçirmek isteyen Olivia ve Arthur’u bir ülkenin bantla çizilen yeni sınırı ikiye ayırır.

Öte yandan Hatice Tezcan’ın yazıp yönettiği “Uçan Bisiklet” çocuk oyunu, iki arkadaşın sıradan bir günde elektriklerin kesilmesiyle aynı düşte buluşmasını konu alıyor.

Her iki oyunun biletlerini www.biletinial.com adresinden ve gişeden temin edilebilecek.