‘Ulusal görev’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “EOKA'nın anısının kolektif hafızada canlı tutulması gerektiğini, EOKA eylemlerinin ve o dönemin fedakarlıklarının çocuklara ve yeni nesillere aktarılmasının zorunluluk ve görev olduğunu” iddia etti.

Philenews’ün haberine göre; Hristodulidis “ulusal kurtuluş mücadelesi” diye nitelediği terör örgütü EOKA’nın silahlı eyleme başladığı 1 Nisan 1955’in yıldönümünde sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Hristodulidis “Erdem ve cesaretin derin bilgi, her şeyden önce de kendini, yani gerçek tarihini bilmeyi gerektirdiğini” öne sürdüğü mesajında “Bu, Kıbrıs sorununun çözüm çabaları açısından olumsuz işlemez çünkü olası bir çözümün uygulanabilirliği kendini geçersiz kılmaktan değil, büyük ölçüde her bir bireyin tarihi kimliğine saygıdan geçer” ifadesini kullandı.

AKEL'in açıklaması

Öte yandan, AKEL'in, EOKA’nın 1 Nisan 1955'te silahlı tedhişe başlamasının yıl dönümü kapsamında açıklama yaptığı belirtildi.

Haravgi gazetesine göre AKEL açıklamasında, “1 Nisan'ın yıl dönümü mesajının ülkenin bugünkü mücadelesi için çok değerli pusulayı teşkil ettiğini” belirtti.

AKEL, anlaşmaya varılan çerçeve temelindeki çözüm aracılığıyla Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve bağımsızlığının sağlanması amacıyla “Türk işgal ve istilasının" sona ermesi gerektiğini savundu.

Aynı şeyin İngiliz Üsleri için de geçerli olduğunu dile getiren AKEL, İngiliz Üslerini ayrıca “vatanın üzerine dayatılan sömürgeciliğin bir kalıntısı” olarak nitelendirdi.

AKEL, bugünkü dramatik gelişmelerin, İngiliz Üslerinin tehlikesini ve bölge halklarına karşı saldırı mevzisi olarak kullanıldığını ortaya koyduğunu belirtti.

