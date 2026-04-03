Ağrotur daha da güçlendirildi

İngiliz kuvvetlerinin Kıbrıs komutanı Tümgeneral Tom Bewick, Ortadoğu'daki savaş devam ettikçe Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin "kolayca yeniden hedef alınabileceğini" söyledi.

İran yapımı bir insansız hava aracının Ağrotur üssünü vurmasından bir ay sonra BBC'ye verdiği demeçte, İranlıların sözlerine inanmanın aptallık olacağını söyleyen Bewick üssün şu anda "olabilecek en iyi şekilde korunduğunu" da vurguladı.

Geçen ayki insansız hava aracı saldırısıyla ilgili olarak konuşan Bewick, insansız hava aracının üsse yaklaşırken İngiliz radarları tarafından tespit edildiğini ve bu durumu, insanların tehlike bölgesinden tahliye edilebilmesi için alarm verilmesine "yeterli zaman" sağladığını söyledi, ayrıca insansız hava aracının neden olduğu hasarın "minimal" olduğunu da vurguladı.

"Verdikleri paranın karşılığını pek alamadılar" ifadelerini kullanan İngiliz kuvvetlerinin Kıbrıs komutanı Tümgeneral Tom Bewick, ancak taktiği koordine edenlerin "hedeflerine ulaştıklarından" "şüphelendiğini" de sözlerine ekledi.

Hedefin, Amerikan Lockheed U-2 keşif uçaklarının bulunduğu üste yer alan bir hangar olduğu tahmin ediliyor. Bu uçakların, " Zeytin Hasadı Operasyonu " olarak bilinen operasyon kapsamında Akrotiri'den Orta Doğu üzerinde keşif görevleri yaptığı biliniyor.

Bewick, insansız hava aracı saldırısından bu yana Ağrotur'un hava savunmasının "güçlendirildiğini" vurguladı.

Üslerde uçak sayısı

BBC, şu anda Akrotiri'de sekiz Typhoon savaş uçağı ve sekiz F-35 savaş uçağının yanı sıra, "kısa menzilli hava savunma füzeleri" ile donatılmış üç AW159 Wildcat helikopteri ve "erken uyarı radarı" sistemleriyle donatılmış iki Merlin Mk2 helikopterinin konuşlandırıldığını doğruladı.

HMS Dragon adlı Tip 45 sınıfı muhrip savaş gemisi de Kıbrıs açıklarında konuşlandırılmış durumda ve Bewick, bölgede "süper gelişmiş" bir savaş gemisinin bulunmasından "çok memnun" olduğunu belirtirken, üssün artık "yeterli" hava savunmasına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Tom Bewick, üslerin geleceği sorusuna ise sadece Ağrotur ve Dikelya üzerindeki İngiliz egemenliğinin "tartışmaya açık olmadığını" söyledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2026, 09:38